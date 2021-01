Une mino­ri­té, même agis­sante et déter­mi­née, peut-elle indé­fi­ni­ment ter­ro­ri­ser une majo­ri­té, fût-elle lan­guis­sante et fati­guée ? Ce fut long­temps le cas dans le monde uni­ver­si­taire, quoique de modestes vel­léi­tés de résis­tance aient fini par voir le jour. Aujourd’hui, quelques dizaines de pro­fes­seurs paraissent se rebel­ler pour de bon, réunis en un Obser­va­toire du déco­lo­nia­lisme et des idéo­lo­gies iden­ti­taires ; d’où une péti­tion mise en ligne et une cou­ver­ture du Point fai­sant les gros titres de leur combat.

Inutile de rap­pe­ler que les théo­ries indi­gé­nistes ne reposent sur rien de concret, que ce soit en matière his­to­rique, scien­ti­fique et sta­tis­tique. Peu importe, l’argument d’autorité – l’antiracisme, en l’occurrence – a long­temps suf­fi à faire taire les récal­ci­trants : bour­geois tenaillés par la trouille du déclas­se­ment ou tout sim­ple­ment han­tés par la frousse de ne plus être dans le coup.

