Le Mans : une église recouverte de tags hostiles à l’Action française et aux paroissiens

Au Mans (Sarthe), c’est la stupéfaction. Samedi 18 janvier, de nombreux tags ont été découverts sur les murs de l’église Saint-Benoît, située dans les vieux quartiers de la ville, visant spécifiquement les membres de l’Action française, cette école de pensée d’inspiration nationaliste et royaliste, attachée au catholicisme, rapporte Ouest-France.

« Si vous avez des couilles, faites-le en plein jour »

C’est l’abbé Thomas Leclair qui a repéré les inscriptions au moment de venir officier. « Je suis venu à 10h30, une demi-heure avant la messe, et j’ai découvert les tags, qui n’étaient pas là hier », raconte-t-il auprès du quotidien. Les auteurs de ces dégradations sont donc intervenus dans la nuit de vendredi à samedi. « Ici se confesse l’Action française », « Action française hors de nos rues » ou encore « Fachos not welcome », pouvait-on ainsi lire sur les murs du monument, constellés de logos antifascistes

