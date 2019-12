Tempête religieuse au Monténégro, la chouannerie serbe s’organise

Depuis plusieurs semaines, le Monténégro, petite république balkanique de 620.000 habitants perchée sur l’Adriatique, est secouée par une décision gouvernementale de faire voter une loi qui permettrait de réquisitionner des biens des différentes religions, dont l’Église orthodoxe serbe, qui est majoritaire dans le pays, comme le rapporte franceinfo. Si les Monténégrins ont bien des spécificités, ils demeurent majoritairement des Serbes. Au Monténégro, on parle serbe, on célèbre les fêtes serbes, on partage l’Histoire des Serbes et la plus vieille institution du pays est… l’Église orthodoxe serbe implantée depuis le XIIIe siècle et qui dispose de plus de 600 monastères, églises, chapelles sur un territoire équivalent à deux grands départements français.

Ce 26 décembre, le gouvernement de Duško Marković, malgré une mobilisation populaire impressionnante, a fait voter la loi. Dans la foulée, des hommes armés des services de sécurité du Monténégro ont évacué les députés de l’opposition du Parlement. À l’extérieur, la police du régime a employé la force à plusieurs endroits contre des manifestants pacifiques et a même frappé un prélat, l’évêque de l’Église orthodoxe serbe de Dioclée, Mgr Metodije. Voilà ce qu’est devenu l’État du Monténégro voulu par l’OTAN et l’Union européenne : un État qui convoite les biens de l’Église, frappe un évêque, dégage par la force les députés d’opposition et veut réécrire l’Histoire de son peuple. Un beau modèle de démocratie, il n’y a pas de doute…

