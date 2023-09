Communiqué du Comte de Paris

Réflexion sur l’action politique actuelle



Rentrée 2023, Occitanie le 5 septembre

Le monde dans lequel nous vivons est devenu bien étrange en particulier l’action politique menée par nos dirigeants dont nous perdons parfois le sens. Peut être d’ailleurs parce que le cadre intellectuel qui lui est nécessaire est de plus en plus tributaire des aléas du temps et qu’il semble se vider de son contenu ?

Ce cadre doit être redessiné, me semble-t-il, en contrepoint de quelques idées reçues dont nos politiques se servent comme d’une boite à outils pour coller à l’opinion plutôt que pour prendre les décisions bonnes et justes. Il faudrait en quelque sorte rétablir ce que les philosophes grecs appelaient la raison droite.

Tout d’abord, en écartant l’approche linéaire de la pensée qui nous fait croire que l’idée d’aujourd’hui est bien meilleure que celle d’hier et nous pousse à porter un jugement sur le déroulement de l’histoire sorti de son contexte. Chaque époque peut avoir ses idées novatrices. Il me semble pourtant que c’est la conséquence civilisatrice de l’idée sur la société qui en donne la valeur.

Ensuite, en allant au-delà de la connaissance partielle que nous pouvons avoir de l’homme et en y associant le fait religieux. C’est une réalité qui a toujours été un élément important de son développement. Pour autant que nous rendions à « César ce qui est à César » et à « Dieu ce qui est à Dieu » et que nous gardions le sens de la mesure. Cette expérience a montré ses bienfaits pour notre pays par le passé.

Enfin, en dépassant la vision subjective que nous pouvons avoir des faits et situations, qui nous pousse à croire que toutes les idées se valent, pour en privilégier la réalité objective. Cela passe souvent par une définition qui s’attache à cerner la nature même des choses, à ce qu’elles sont et non à ce que nous pensons qu’elles sont.

L’étude de l’histoire, et en particulier de l’histoire de la royauté en France, a cela d’intéressant qu’elle peut justement nous donner cette matière à réfléchir et nous aider à trouver un cadre intellectuel propice et un modèle de gouvernement adapté, en vue du bien de la société toute entière et de ceux qui la composent.