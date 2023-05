L’inacceptable anormalité en vigueur en France

Par Jacline Mouraud

Les interdictions successives portées par le ministre de l’intérieur, qui ont frappé l’Action française le week end du 13 et 14 mai et que nous avons pu contrer grâce à la célérité de notre service juridique, ont fait ,on s’en doute , d’autres victimes comme nos amis de « Place d’arme » ou d’autres groupes de patriotes et notamment ceux qui suivent et écoutent Jacline Mouraud , célèbre notamment pour son combat au sein des gilets jaunes. Cette dernière suggère un regroupement des patriotes pour sauver notre pays à la dérive. Nous avons l’intention à l’avenir en effet de nous rapprocher des groupes, sensibles à la destruction de la France et non pollués par des appareils politiciens, groupes avec lesquels nous pourrions établir des bases de collaboration sur tous les sujets ou nous trouverions des motifs de convergences naturelles. (NDLR)

Les évènements du samedi 13 mai 2023 sont à marquer au fer rouge dans l’histoire macronienne. Par le piétinement des droits du peuple français, ils donnent le point de départ des « Alliances pour la France » que tous les patriotes espèrent depuis tant d’années, pour arracher la France aux griffes de ceux qui la détruisent.

Aujourd’hui, un ministre peut choisir, contre toute légalité, d’interdire à qui bon lui semble, de manifester. Les militaires ? Non. Les royalistes ? Non. Le black bloc ? Oui !

Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, agit donc en fonction d’une certaine opinion publique. Les dégâts causés par les manifestations d’extrême gauche lui permettent de procéder à des démonstrations de force via la Brav-M et un nombre incalculable de forces de l’ordre, et ainsi masquer son incompétence. Tout cela au détriment de commerçants, d’artisans, de touristes venus chercher la beauté parisienne qui, aujourd’hui, a complètement disparu. Le lendemain, il pérore sur les plateaux de télévisions inféodés et soumis à la doxa gouvernementale, en expliquant combien il est le meilleur pour assurer la sécurité des Français.

Peuple de France, pour la première fois de notre histoire, nos gouvernants nous livrent une guerre totale : économique, médiatique, psychologique, sanitaire, religieuse contre le bien commun et contre le bon sens. Qu’ont-ils fait de l’âme de la France ? Qu’ont-ils fait de son esprit de vérité, de liberté et d’indépendance ?

La caste politico-médiatico-financière viole notre souveraineté par un hold-up sur le processus électoral. L’avenir de notre nation est compromis par la mise en place d’un projet machiavélique de cette caste qui a placé de serviles serviteurs à tous les postes décisionnels. Nous avons tous compris qu’il s’agit d’un projet obscurantiste visant à imposer une société de surveillance totale par l’IA, un crédit social à la chinoise et une fusion des identités biologiques et digitales. Il s’agit d’une mise en esclavage sans précédent et sans commune mesure avec la féodalité du Moyen-Age. Face à ceux qui ne s’emploient qu’à détruire notre pays et nous-mêmes, pourquoi devrions-nous renoncer à nos valeurs ? Pourquoi devrions-nous nous taire ? Pourquoi devrions-nous capituler ? Le peuple français ne démissionnera jamais !

Aujourd’hui, pour lutter contre la précarité dans laquelle nous plonge la macronie, des retraités font les poubelles les jours de marché, des étudiants mangent aux restos du cœur, les plus pauvres suppriment les produits d’hygiène, des travailleurs dorment dans leur voiture, une multitude d’entreprises ferment, les villages se meurent… N’ont-ils pas honte ces arrogants des ministères, ces présomptueux pleins de suffisance ? Ils sont responsables de cette misère ! Ils redoutent la colère populaire ? Ils font bien ! Car nous défendrons la patrie bec et ongles. Vous nous trouverez donc sur votre passage !

Avec l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons subi un braquage de la France. Braquage de la caste sur l’expression du peuple souverain, sur la richesse et la prospérité de la nation, sur l’emploi et le pouvoir d’achat, sur le détournement des institutions de la Vème république depuis le début de la crise sanitaire, sur l’opinion publique et les cerveaux, sur l’industrie énergétique nationale pour provoquer un appauvrissement généralisé, sur les corps de la police et de la gendarmerie, instrumentalisés pour détourner l’usage de la violence légitime, sur la monnaie en voulant mettre en place un vrai crédit social programmable, braquage pour ouvrir les vannes à une spéculation sauvage contre l’économie réelle nationale.

Mensonges, tromperies, fabrication de la peur, falsification de la réalité et provocation du sentiment de désespoir, hypnose par les médias, création de fausses idéologies, arnaque de la décarbonation de l’économie reposant sur de faux dogmes quasi-religieux. Tous les milieux sociaux sont menés à la ruine financière, sauf évidemment ceux qui l’organisent. Allons-nous les laisser continuer à désintégrer la patrie, à sacrifier nos familles ? Nos outils de travail ? Notre dignité ? Notre terre ? Notre patrimoine ? Pourquoi devrions-nous courber l’échine, acquiescer et souscrire à l’intolérable ? Aujourd’hui, cette caste doit rendre des comptes, car les citoyens français eux, ne sont ni des voleurs, ni des corrompus !

Les Français n’aspirent qu’à une seule chose : rétablir leur pays et vivre en paix. Nous voulons retrouver la voie d’une France prospère, une vie paisible, avoir un emploi qui nous permette de vivre décemment pour profiter de nos familles et de nos amis. Nous voulons retrouver la sécurité et la tranquillité, une police conforme à sa vocation et une justice indépendante sanctionnant la délinquance. Nous voulons une école recentrée sur l’instruction et le développement cognitif pour nos enfants, loin des idéologies abrutissantes qui ont mené à l’effondrement actuel du niveau de l’enseignement. Nous voulons vivre libres, sans le joug d’un état technocratique qui rêve à voix haute de bio-dictature et de surveillance globale. Nous ne voulons plus des tracasseries bureaucratiques et d’empilement de lois incompréhensibles muries par la caste pour contrôler nos vies privée et professionnelle. Nous ne voulons pas de ce capitalisme de connivence qui crée des rentes partout et rend la vie plus chère. Nous voulons un État neutre soucieux du bien commun, un État qui se garde à distance des lobbys, car oui, le lobbying est une forme de corruption de l’action publique préjudiciable à la défense du bien commun. Nous voulons un système de santé qui repose sur des bases saines. Nous voulons un État impartial, fonctionnant démocratiquement, avec des représentants servant l’intérêt général et non le carriérisme. Les Français attendent de leurs élus qu’ils servent sans se servir.

La France a été une grande puissance jusqu’à la liquidation de sa diplomatie et de son armée dans l’OTAN. Elle doit retrouver son indépendance et apporter sa contribution à la paix pour ses enfants et pour le monde. C’est pourquoi aujourd’hui, j’en appelle à tous les patriotes pour remettre la France sur le chemin de son indépendance, de la démocratie apaisée, de la prospérité, de l’emploi productif et de la ré-industrialisation pour le bien commun.

Des alliances entre patriotes, souverainistes et tous les amoureux et défenseurs de la France sont aujourd’hui vitales. Nous devons dépasser les clivages pour réparer la France meurtrie, afin de panser les cœurs et partir ensemble sur le chemin de nos libertés retrouvées, car la démocratie est l’affaire de tous. Elle s’entretient comme une petite flamme, avec attention et amour.

Unis, nous pouvons retrouver notre liberté. C’est le message rempli d’espoir que je veux vous adresser. Ayez confiance en vous. N’oubliez jamais que notre division est leur assurance-vie. Car ce qu’ils redoutent le plus, c’est que nous nous entendions. Nous avons les moyens de nous organiser. Il n’y a pas de fatalité à ce que nous vivons, à condition de le vouloir.

Peuple de France, tu dois à présent reprendre ton destin en main dans des alliances apartisanes. Car nous sommes un peuple fier de ses racines, prêt à tout pour protéger son héritage. Nous devons nous lever pour sauver la France et les Français et nous n’avons pas à nous excuser d’être de véritables patriotes.

Pensons l’avenir de la France et de nos enfants en corrélation avec la réalité de l’humanité. Un homme ne sera jamais une femme et inversement. Soyons tous indignés qu’un enfant devienne une marchandise ou subisse des mutilations irréversibles et barbares !

Les présidents passent, peu ont fait la fierté de la France, ils tombent un à un dans les oubliettes de l’histoire. C’est toujours le peuple qui subsiste dans la demeure de la France éternelle, alors : Croyez en vous !

Ne succombez pas à l’indifférence ! Démarquez-vous de cette génération de corrompus, de véreux et de décadents ! La France a besoin maintenant de guerriers pour faire de grandes œuvres. Croyez en votre capacité à vous relever, croyez-en chacun pour le bien commun. Croyez bien que nos dirigeants ne peuvent pas continuer à maltraiter le peuple sans qu’il n’y ait des conséquences. Croyez encore que le pouvoir de l’amour supplantera le pouvoir de l’argent.

Et comme le dit chaque matin avec beaucoup d’humour Jim Moraline, « les Français n’ont pas un mental de chips », nous sommes ici prêts à passer du stade de fervents militants à combattants pour la France s’il le faut.

Alors, comment continuer à vivre ensemble ?

Notre société chérit la morale, le raisonnement, les valeurs, la liberté. Non pas la liberté de la faiblesse, de l’esclavage dans lequel la dépravation actuelle nous entraine, avec son cortège d’obscénités et de perversions. Cette liberté là mène à la mort. Nous devons dire aujourd’hui aux ennemis de notre pays qu’ils ne peuvent continuer à servir plusieurs Dieux en même temps et qu’ils ne prendront jamais notre liberté. Nous lutterons pour cette liberté authentique, pour le retour au Sacré et nous allons renvoyer « la bête de l’évènement » et ses acolytes là où est leur place : en enfer !

Ainsi, faisons du 13 mai 2023 le jour de naissance de notre organisation. Je vous invite à nous rejoindre dans « Alliances pour la France », l’association qui a pour vocation de mettre en contact tous les patriotes, de nous retrouver autour de notre pays, de le défendre, de le préserver et de continuer à l’aimer. Car c’est la vérité qui va libérer le peuple Français. Et si les destructeurs veulent sonner le glas de notre Patrie, nous sonnerons alors le tocsin et nous nous battrons pour la seule maison qui nous a toujours tout donné : la France.

Jacline Mouraud

