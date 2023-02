Natalité : comment le RN fait enrager la NUPES (et gêne la majorité) !

« Je suis choquée par la position du RN sur les femmes. Hier, on a eu droit à la politique nataliste, aujourd’hui on a droit à la mariée. Moi, je parlerais d’incontinence conservatrice et rétrograde. » En commission des affaires sociales, la députée EELV-NUPES Marie-Charlotte Garin est vent debout contre le Rassemblement national. « Mais vous feriez une très jolie mariée », s’amuse Laure Lavalette. La députée du Var, étoile montante du groupe RN à l’Assemblée nationale, a osé parler de la complémentarité entre la retraite par répartition et la natalité. Calcul simple : plus un pays a d’enfants, plus il a de cotisants pour financer la retraite de ses aînés. Un moyen moins douloureux de sauver ce système de retraite.

En tout cas, la saillie de Mme Lavalette n’a pas plu à Mme Garin, qui a traité sa collègue de sexiste. Une prise de position qui fait encore rire l’élue du Var : « Pour la NUPES, parler d’enfant et de mariage, c’est du sexisme. La société va vraiment bien », ironise celle qui, avec son collègue du Loiret Thomas Ménagé, coordonne la lutte du groupe contre cette réforme. « On porte trois projets différents », s’exclame Laure Lavalette, en conférence de presse, ce mardi : « Renaissance veut importer de la main-d’œuvre à bas coût, la NUPES défend le droit à la paresse et nous proposons de relancer la démographie du pays », affirme-t-elle.

