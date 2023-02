Thierry Maulnier : de l’Action française au Figaro – Les idées à l’endroit – TVL

Essayiste, dramaturge, journaliste, Thierry Maulnier (1909-1988) fut au cœur de l’aventure intellectuelle du XXème siècle. Le jeune normalien s’enthousiasme pour Charles Maurras, l’Action française et le nationalisme révolutionnaire. Activiste politique, il n’en demeure pas moins un grand lecteur, passionné de théâtre, de poésie française, notamment, du XVIème siècle, et de Racine, auquel il consacrera un bel essai. Anticommuniste, il rejoint les rangs du Figaro dès avant la fin de la Seconde guerre mondiale et poursuit une œuvre subtile, marquée par une profonde inquiétude spirituelle et métaphysique. Pour en parler, Olivier Dard, historien, spécialiste des idées politiques, professeur à la Sorbonne, biographe, notamment de Charles Maurras et Bertrand de Jouvenel.