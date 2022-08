Au feu ! L’Europe à la rescousse

La France brûle. Incendiée par la sécheresse, par l’imprudence, par le défaut d’entretien, par la mauvaise gestion des forêts, par les délires écolos, par l’impéritie… Alors, les ministres vont faire de la figuration sur le front des incendies et le Président en profite pour vendre sa soupe : l’Union européenne sans qui nous ne serions rien.

De sa villégiature varoise, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les Français. Sur Twitter. Ceux qui ne vont pas sur les réseaux sociaux ne méritent sans doute plus d’être rassurés : ils sont has been. Trop vieux pour participer à la start-up nation.

La suite