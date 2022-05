La discrimination à l’embauche, c’est mal… sauf pour écarter les candidats de droite

Le témoignage d’Adélaïde, dans Valeurs actuelles, ne pouvait pas laisser indifférent Boulevard Voltaire. Tout d’abord parce qu’Adélaïde a fait, il y a deux ans, un stage au sein de la rédaction et que nous avons tous pu, au-delà de sa gentillesse, apprécier sa rigueur, sa disponibilité, son honnêteté, et son amour du travail bien fait. Personne ne mérite d’être maltraité lors d’un entretien d’embauche, et Adélaïde encore moins qu’une autre.

Ensuite, parce que c’est pour partie Boulevard Voltaire – solidairement avec Valeurs actuelles et L’Incorrect – qui lui a valu bien involontairement ce traitement détestable.

Enfin parce qu’au-delà de son cas particulier, ce qui lui est arrivé est emblématique d’un sectarisme de gauche décomplexé et arrogant.

