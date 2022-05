Premiers vagissements de Renaissance : « Tous à la gamelle ! »

La République en marche est repassée par les fonts baptismaux : elle s’appelle dorénavant Renaissance. Pour mieux absorber les Horizons d’Édouard Philippe et faire la nique à Reconquête, assurément. On n’est pas passé loin de Résurrection… Ce sera sans doute pour la prochaine fois, quand Emmanuel Macron, comme Poutine, aura passé un tour avant de nous revenir en sauveur du monde ?

Nouveau nom, mais vieilles méthodes. « Là où il y a de l’homme il y a de l’hommerie », disait saint François de Sales, ce qui, dans nos sociétés dégenrées, vaut aussi pour les femmes et les « iels ». Je veux parler ici de la course à la gamelle. Dans la course, l’ancien Premier ministre PS Manuel Valls, l’ancien Ministre du budget de Sarkozy Eric Woerth, tant d’autres hier et tant d’autres demain…

La suite