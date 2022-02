Deux jeunes influen­ceurs ont créé une polé­mique sur les réseaux sociaux après s’être fil­més en train de dan­ser sur les réseaux sociaux dans une église, habillés d’un crop top. L’un des deux refuse de pré­sen­ter des excuses.

Une danse polé­mique. Deux influen­ceurs, Ben­ja­min Lediq et Queen Paul ont pos­té jeu­di sur Tik­Tok une vidéo dans laquelle on peut les voir dan­ser et twer­ker en crop top dans l’é­glise Saint-Paul-Saint-Louis de Paris (IVe arron­dis­se­ment). Une ini­tia­tive qui a cho­qué une par­tie des réseaux sociaux, alors que la vidéo a été vision­née plus de 20 mil­lions de fois.

La colère était d’au­tant plus grande que, selon Le Pari­sien, une autre vidéo dans laquelle une fel­la­tion était mimée a éga­le­ment été publiée, avant d’être supprimée.

La suite