Le pou­voir d’achat a pro­gres­sé, de façon glo­bale, entre 2017 et 2022, relate BFM TV, mar­di 18 jan­vier. Tou­te­fois, tous les ménages n’en ont pas pro­fi­té de façon égale. Ain­si, les plus aisés et les actifs sont davan­tage gagnants.

À quelques mois de l’élection pré­si­den­tielle, le pou­voir d’achat est l’une des prin­ci­pales pré­oc­cu­pa­tions des Fran­çais. Celui-ci aura davan­tage pro­gres­sé, entre 2017 et 2022, que durant les deux pré­cé­dents quin­quen­nats. Un résul­tat ren­du pos­sible par la crois­sance et les dif­fé­rentes mesures sociales ou fis­cales, ana­lyse BFM TV, dans un article publié mar­di 18 jan­vier. Tou­te­fois, l’ensemble des ménages n’en a pas pro­fi­té. Cette amé­lio­ra­tion du pou­voir d’achat est sur­tout pro­fi­table aux actifs et aux plus aisés, selon une étude de la direc­tion géné­rale du Tré­sor, qui dépend du minis­tère de l’Économie, citée par nos confrères.

