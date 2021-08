Par Guil­hem de Tarlé

Un film amé­ri­cain de Chuck Kon­zel­man et Cary Salo­mon, avec Ash­ley Brat­cher (Abby John­son, la direc­trice d’une cli­nique d’avortement du Plan­ning fami­lial), Robia Scott (Che­ryl, res­pon­sable du Plan­ning fami­lial), et Brooks Ryan (Doug John­son),

d’après l’histoire vraie et le livre auto­bio­gra­phique épo­nyme d’Abby John­son.

Che­ryl et Doug sont res­pec­ti­ve­ment la supé­rieure hié­rar­chique et l’époux d’Abby Johnson.

Mer­ci à Vincent Bolloré

Unplan­ned – Non pla­ni­fié

Ce n’é­tait évi­dem­ment pas pla­ni­fié par Mar­lène Schiap­pa, Oli­vier Véran ni Emma­nuel Macron, que le Passe Sani­taire, en fer­mant les ciné­mas aux « Gau­lois réfrac­taires », leur per­met­trait de voir à la télé un film pré­ci­sé­ment exclu des grandes chaînes de dis­tri­bu­tion.

Vive donc le passe sani­taire, vive C8 (et vive www.sajediffusion.com) qui nous ont per­mis de regar­der ce docu­men­taire sur la réa­li­té de l’a­vor­te­ment et du Plan­ning dit Fami­lial.

1h 3/4 de réin­for­ma­tion sur une chaîne mains­tream… ça change de « Pou­belle la vie » et de tous les films qui cochent main­te­nant obli­ga­toi­re­ment une ou plu­sieurs cases de la socié­té décom­po­sée-recom­po­sée dans laquelle nous vivons.

Non, l’a­vor­te­ment n’est ins­crit dans aucune Décla­ra­tion des Droits de l’Homme, qui affirment au contraire – et on ne cesse de nous le répé­ter pour nous impo­ser le vac­cin – que « la liber­té consiste à pou­voir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

J’ac­cuse Valé­ry Gis­card d’Es­taing, Jacques Chi­rac, Simone Veil et Jean Leca­nuet, pre­miers cou­pables d’a­voir léga­li­sé en France le meurtre des enfants à naître.

Tant que leurs suc­ces­seurs, de droite comme de gauche, ne feront pas sur cette ques­tion la « repen­tance » alors qu’ils ont l’im­pu­dence de se frap­per la poi­trine sur tout autre sujet, ils auront beau faire preuve de « péda­go­gie » – comme ils ne cessent de le répé­ter à lon­gueur d’antennes – ils ne retrou­ve­ront pas ma confiance, et cer­tai­ne­ment pas en matière de santé.

Je suis vac­ci­né contre ces gens-là !



Ques­tion sub­si­diaire : quel est le mon­tant des sub­ven­tions (nos impôts et charges sociales) per­çues par le Plan­ning Familial ?

Un long-métrage, pas tout public, qui montre la vio­lence de ce que la nov­langue nomme IVG ou IMG, mais que je recom­mande en replay, VOD ou DVD. PS : vous pou­vez retrou­ver ce « com­men­taire » et plus de 500 autres sur mon blog Je ciné mate.

