Conférence de presse de SOS Chrétiens d’Orient pour son dixième anniversaire

L’association SOS Chrétiens d’Orient a tenu une conférence de presse le 6 septembre dernier dans le cadre de son dixième anniversaire. Son président, Charles de Meyer, est revenu sur l’action de l’association, mais aussi sur les défis à venir dans les pays où elle intervient. En effet, l’association est présente en Egypte, en Irak, en Jordanie, au Liban lieu en Arménie, mais aussi sans présence de mission permanente avec des volontaires au Pakistan ou en Ukraine. De nombreuses communautés chrétiennes locales ont pu être rencontrées et aidées. Mais SOS Chrétiens d’Orient a aussi des associations sœurs en Belgique, en Italie et aux États-Unis. De nombreux volontaires se sont ainsi investis dans les différents lieux et sites où l’association est présente. En dix ans beaucoup a été fait à travers les différentes missions.

Des chrétiens immergés dans des réalités politiques complexes

SOS Chrétiens d’Orient est une association libre qui ne reçoit pas de subventions publiques et qui est indépendante, sauf de ses donateurs. Son président a aussi rappelé ce paramètre important qui caractérise la vie des chrétiens en Orient: « ils vivent au milieu de réalités politiques », et l’ignorer, c’est se priver d’une compréhension. Ce qui explique certains combats et positions de SOS Chrétiens d’Orient qui demande, par exemple, la levée des sanctions internationales contre la Syrie.

