Combat royaliste 113

La francité doit survivre
Par Philippe Germain
L’histoire de notre société est passée par trois cycles : l’Antiquité, le Médiéval et l’actuelle Modernité. Après la chute du communisme, la phase historique de Mondialisationdevait unifier la planète par le droit international et le marché. Aujourd’hui, cette utopie démocratique décline
Depuis l’épisode covid, plus rien n’est comme avant. La conscience de groupe a favorisé une revanche des nations.Cette tendance lourde reconfigure le Nouvel ordre mondial de 1991 en quatre camps : d’abord le démocratique avec l’Europe germano-centrée et la galaxie anglaise, ensuite le musulman avec les pays de l’arc coranique et surtout le nouveau camp néo-nationaliste avec ceux qui privilégient le politique sur la morale. Et enfin le camp tribal de l’Afrique noire décolonisée.
Accélérée par la fracture de l’Occident atlantique qui regroupait le Nouveau Monde américain et l’Ancien Monde européen, la reconfiguration multipolaire est d’abord historique. Russie, Chine, Inde et Amérique enfantent un nouveau cycle (encore sans nom) qui succède à la Modernité. Une Modernité jamais vraiment acceptée par l’Islam et mal digérée par le continent africain. Dernier bastion de la Modernité, l’Europe démocratique se suicide démographiquement. Elle est dans une crise de transition de laquelle ont surgi deux monstres : le nihiliste wokisme et l’islamo-gauchisme.
Pour durer le plus longtemps possible hors du nouveau cycle historique enfanté par les pays néo-nationalistes, l’Europe mène une stratégie en tenaille.
À ce point du récit, posons la question qui importe. Notre identité, c‘est-à-dire la francité, peut-elle survivre ? Pourquoi pas, si l’on considère le déclin de l’empire européen comme une opportunité politique… Celle d’une action française s’inscrivant dans la tendance lourde de la revanche des nations.
Penser clair avec Combat royaliste :
