Combat royaliste 96

La Ve République en vrai !

Par Philippe Germain

En principe, la Ve République c’est simple et beau, car le président de la République :

1) assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics,

2) assure la continuité de l’État,

3) est le garant de l’indépendance nationale,

4) est le garant de l’intégrité du territoire,

5) est le garant du respect des traités.

La Ve c’est beau comme une monarchie populaire. Il faut dire que son penseur, Michel Debré, lisait la revue laboratoire de l’Action française, L’Ordre Français, et en félicitait son animateur maurrassien Pierre Debray. Il y trouvait inspiration chez Maurras, comme De Gaulle en politique étrangère.

La réalité quotidienne… la véritable république est tout autre. Et il faut le dire, il faut la démasquer :

1) les pouvoirs publics dysfonctionnent au profit du pouvoir des juges,

2) la discontinuité de l’État a été prouvée par Attal, Barnier, Bayrou, Lecornu I et II,

3) l’indépendance nationale est bafouée par l‘Europe au service des intérêts berlinois,

4) l’intégrité du territoire est remise en cause en outre-mer,

5) les traités respectés sont ceux au service de l’étranger : preuve par l’Algérie.

Conclusion sans fioriture :

La république est en crise de régime.

Une seule solution : la monarchie fédérative et le pays réel autogestionnaire.

Un État fort en haut avec les libertés en bas.

Voilà qui est vraiment simple et vraiment beau.