Combat royaliste 86

Reconstituer la cathédrale France

Par Philippe Germain

Tout devient clair. Le retour DU politique chevauchant la revanche des nations et des empires fait progressivement passer la planète à l’âge post-progressiste. Seul résiste le village européen des irréductibles démocrates du camp du bien, euthanasié par son compromis idéologique avec le camp de la soumission. Pour survivre à cette agonie, la France doit éviter l’ambigu modèle européiste des nations italienne et hongroise, pour suivre une voie de libération nationale l’affranchissant du camp du bien. Celle-ci débutera par le coup de force d’un Monk qui, grâce aux outils de dictature de la Ve République « monarchique », libérera la France de la domination euro-technocratique. Après recours au Prince chrétien, viendra le temps du gouvernement normal du royaume, avec sa dyade de l’autorité en haut et des libertés autogestionnaires en bas[i].

Cet ordre naturel permettra la reconstitution de la cathédrale France, devenue depuis 1789, un corps privé de tête, le roi, et dépouillé de son âme, Dieu. Celle-ci ne pourra réussir, avait expliqué à l’issue de la guerre d’Algérie en 1962 Pierre Debray dans La Cathédrale effondrée, qu’en reconstruisant les quatre arcs-boutants traditionnels, maintenant très mal en point, qu’étaient l’Église, l’Armée, la Justice, l’Administration. Pour cela Il faudrait « travailler humblement en partant du bas, de ce qui demeure, qui n’est pas beaucoup »[ii]. Et là encore la vision du Bernard-Henry Lévy de 1981 fut pertinente, qui décrivit la « solution hiérarchique », comme le moment du remblai, de la reconstruction, de la gradation des corps intermédiaires ressuscités, où, dans l’espace libéré, « les têtes peuvent repousser, les chefs se redresser, les principes se réaffirmer » et, organes refondus, nouer de haut en bas, de bas en haut, de proche en proche, des liens plus vrais, plus authentiques, en un mot plus organiques.

Sous la pression de tendances lourdes, à partir des septennats Mitterrand, Debray ajouta à la reconstruction des quatre arcs-boutants, la nécessité de solutionner la triple crise de la baisse de natalité, de l’impossible intégration de l’immigration et du modèle économique libéral emballé par la quatrième révolution technologique. Dans sa Lettre à un jeune Européen sur le suicide de l’Occident de 1998, il apporta des contre-propositions à la politique nataliste, suicidaire du camp du bien. Sur le modèle capitaliste passé au financier, appuyé sur son maître Alfred Sauvy, Debray fit des propositions, complétant la théorie du profit du marquis de La Tour du Pin, à laquelle s’ajouta l’étude de Nicolas Portier[iii] sur le néo-corporatisme et l’architectonique des communautés. D’ailleurs, ce dernier apporta en 1995, dans L’immigration, l’intégration et la République des pistes communautaires constructives à l’impasse migratoire.

Le gouvernement normal du royaume constituera certes le tournant décisif de la guerre de libération nationale mais les Français ne s’en trouveront pas changés pour autant. Marqués par deux siècles d’aliénation démocratique, ils resteront prisonniers des mauvaises habitudes. Pourtant face au nihilisme wokiste il faudra une transformation radicale des mentalités. La monarchie ne modifiera pas le cœur humain, en revanche une nouvelle élite intellectuelle issue de la « Génération Manif Pour Tous » pourra anthropologiquement s’appuyer sur le Prologue d’un essai sur la critique du Maurras de 1896, sur La politique naturelle de 1937, sur l’approfondissement de Gérard Leclerc de 1971 du Plaidoyer pour une anthropologie politique et, enfin, sur l’exceptionnel Apocalypse du désir de Pierre Boutang de 1979.

Ce bref récit nationaliste sur le passage à l’âge post-moderniste impose une conclusion : pour que la France survive, il est temps d’utiliser tant le maurrassisme que le néo-maurrassisme, sa mise à jour étant présentée dans Une autre Action française de Leclerc en 2023.

[i] L’expression est de Pierre Boutang dans sa conclusion de Reprendre le pouvoir en 1978. Voir aussi l’expression du duc de Vendôme «Je pense comme un prince chrétien et j’agis comme un prince français. Un prince chrétien, parce que ce sont mes racines, mes convictions, l’air que je respire. Un prince français, parce que, ancré dans notre société, j’aspire à y jouer un rôle, fondé sur la relation entre une lignée qui a fait naître un pays et la réalité actuelle de ce pays.»

[ii] Pierre Debray, Lettre à un jeune Européen sur le suicide de l’Ocident, Cahiers de Pierre Debray n°1, 1998.

[iii] Nicolas Portier, «L’immigration, l’intégration et la République », NRU.