D’Action directe au meurtre de Quentin : l’évolution de la violence d’ultra-gauche des années 1980 à nos jours

Nous vous proposons aujourd’hui un article scientifique de la plume d’un jeune universitaire ayant axé ses recherches sur la violence politique au fil de l’histoire.
Il importe de regarder autour de soi et…
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par Louis Mourot
En sciences sociales, le préfixe « ultra- » sert surtout à repérer, au sein d’une famille idéologique, un pôle d’extrême radicalité en rupture avec les formes ordinaires d’action institutionnelle. Appliqué à la gauche, « ultra-gauche » renvoie à des courants minoritaires qui revendiquent une rupture philosophique — et donc méthodologique — en privilégiant l’action directe. La violence politique, elle, désigne des atteintes aux biens ou aux personnes dotées d’un sens militant : intimidation, affrontement, vandalisme, sabotage, agression ciblée.
Or, précisément, la violence à la gauche de la gauche n’a pas disparu : elle a changé de répertoire. D’un cycle où l’on associait encore l’ultra-gauche à la clandestinité et à l’hypothèse terroriste, on est passé à une violence plus quotidienne : agressions de rue, affrontements, vandalisme, doxxage, harcèlement, parfois sabotage — et surtout une sur-visibilité liée aux images et à leur circulation. Les données synthétisées par des chercheurs comme Isabelle Sommier, François Audigier, Xavier Crettiez ou Nicolas Lebourg décrivent, sur la période récente, une dynamique nette : agressions en hausse, affrontements en forte progression et violences « souvent filmées et diffusées » (Le Monde, 19/02/2026).
C’est dans ce cadre que le drame de Lyon vient faire rupture. Le militant nationaliste Quentin Deranque (23 ans) décède deux jours après avoir été violemment agressé en marge d’une séquence de tensions autour d’une conférence de Rima Hassan (LFI) à l’Institut d’études politiques de Lyon ; l’instruction retient des qualifications criminelles et des mis en examen ont été placés en détention provisoire (ainsi que le mentionne la presse).
Plus grave encore, l’affaire révèle une faillite de l’État dans sa fonction la plus élémentaire : empêcher. Des policiers du renseignement territorial (présenté comme l’« ex-RG »), surveillant certains protagonistes, ont pris des images et réalisé des clichés — clichés qui serviront ensuite à identifier des suspects — mais n’ont pas empêché le passage à l’acte (DNA/AFP, 27/03/2026). À ce niveau, la question n’est plus seulement judiciaire, elle devient politique : qu’est-ce qu’un État qui voit, enregistre, documente… et puis laisse faire ?
D’abord, il faut rappeler que la forme « armé-clandestin » recule nettement à la fin des années 1980. On entend souvent, chez les professionnels de l’excuse, que « l’extrême gauche violente, c’est fini depuis Action directe ». C’est exact si l’on parle d’une organisation clandestine durable. Les chiffres cités par les chercheurs confirment un reflux rapide : les synthèses de la DCRG reprises dans Violences politiques en Francemontrent une chute marquée des actes imputés aux « extrémistes de gauche » entre 1985 et 1988 (Lebourg, Sommier, « La discontinuité des violences idéologiques », in Violences politiques en France, Cairn, 2021, pp. 27-54). Mais l’essentiel n’est pas seulement quantitatif : c’est l’héritage. Une idée demeure : la cause comme permis, l’immoralité comme vertu, l’illégalité comme norme, les « fascistes » comme cible. Cette grammaire survivra en changeant d’habits.
Ensuite, dans les années 1990, la violence se localise et se recompose fréquemment sous l’étiquette antifasciste. Le cas des Francs-Tireurs Partisans (FTP) (Marseille, 1991-1998) illustre ce moment : une douzaine d’actions, un imaginaire de lutte « contre » le Front national — devenu Rassemblement national en 2018 — et déjà la rue comme théâtre, avec la possibilité d’affrontements. Surtout, se construit une digue narrative : « Pas de sang versé ! », frontière proclamée entre biens et personnes. Mais cette digue n’est pas une morale : c’est un contrat de réputation. Elle tient… jusqu’au jour où elle ne tient plus.
Après 2010, la séquence remplace l’organisation et la violence devient un environnement. Ce n’est plus la cellule qui fait l’époque : c’est la répétition des épisodes — manifestations, contre-manifestations, affrontements, incendies, dégradations, raids. Les chiffres officiels du printemps 2023 donnent l’échelle d’une violence de masse : 73 manifestations émaillées de violences, des centaines de blessés, des milliers d’incendies, des atteintes aux biens innombrables (selon la Commission d’enquête parlementaire, 2023). Ces chiffres ne disent pas : « l’ultra-gauche fait tout ». Ils disent autre chose : la violence est devenue un écosystème, un mode d’existence du politique — et, dans cet écosystème, l’ultra-gauche se spécialise dans une esthétique du choc : l’affrontement, la casse, la démonstration.
À ce stade, les chiffres des chercheurs jouent un rôle de garde-fou : ils obligent à sortir de la mythologie des camps. Sommier décrit une tendance nette : agressions en hausse, affrontements en progression marquée, « coups plus sévères » (Le Monde, 19/02/2026). Dans la même dynamique, les volumes d’« épisodes » traduisent l’accélération : une base cumulative depuis 1986 et un ajout de milliers de faits depuis 2016 (Le Dauphiné Libéré, 21/02/2026). Ces données doivent se lire comme des indicateurs de risque : quand la violence devient plus fréquente et plus dure, le passage au drame devient mécaniquement plus probable.
Mais le saut qualitatif le plus contemporain se joue ailleurs : dans l’architecture des réseaux. Les réseaux ne se contentent plus de relater la violence ; ils la fabriquent en partie, parce qu’ils récompensent la démonstration, transforment l’acte en statut et font du coup porté une « preuve » destinée au groupe. Ce mécanisme est décrit dans un texte officiel : le décret du 12 juin 2025 évoque une page « Antifa Squads-Rescue Page », présentée comme relayant « la plupart » des actions violentes, et parle d’une logique de revendication/valorisation/incitation ; il mentionne aussi le canal Telegram « Antifa Squad » (Legifrance, 12/06/2025). Une violence filmée et applaudie cesse d’être un « débordement ». Elle tend à devenir une doctrine : parce qu’elle est récompensée, donc reproduite.
Dans le même mouvement, la justification de la violence a franchi une frontière symbolique : elle s’est installée dans le vocabulaire politique. Quand des élus emploient des mots-parapluies, ils n’ordonnent pas explicitement la violence, mais ils peuvent l’euphémiser, la rendre « pensable », donc socialement moins coûteuse. Manuel Bompard affirme ainsi soutenir des groupes d’« autodéfense populaire », tout en condamnant ceux qui frappent un homme à terre et en renvoyant à une punition si l’enquête établit des responsabilités (Le Parisien, 17/02/2026). Jean-Luc Mélenchon, à Lyon, dénonce un « traquenard » et confirme son soutien à la Jeune Garde, tout en condamnant l’issue mortelle (Le Monde, 27/02/2026). Le résultat est une zone grise : la violence est moralement disqualifiée dans l’absolu, mais politiquement recouverte d’un vocabulaire protecteur.
Enfin, la violence contemporaine vit d’une seconde jambe : le récit. Un même fait peut être reclassé en « riposte », « réaction », « dérive isolée », selon la ligne éditoriale. Blast, dans une « contre-enquête », affirme ainsi que, « pour l’instant », certains éléments ne confirment pas la version du guet-apens et ajoute que la violence des antifas serait « sans commune mesure » avec celle de l’extrême droite (Blast, 19/02/2026). Même quand on n’adhère pas à ce cadrage, il faut en voir l’effet : déplacer la gravité morale d’un mort vers une hiérarchie générale amortit mécaniquement la condamnation immédiate.
C’est pourquoi Lyon marque un seuil : la violence sort du registre habituel « affrontements et casse » pour entrer dans celui du meurtre, avec instruction criminelle et détentions provisoires (Le Monde, 06/03/2026). Et ce seuil pèse d’autant plus qu’il engage aussi l’État : non seulement pour ce qu’il poursuit ensuite, mais pour ce qu’il n’a pas empêché alors même que le renseignement territorial disposait d’images et suivait les protagonistes (DNA/AFP, 27/03/2026).
La trajectoire est nette : recul du « armé-clandestin » sans disparition de la grammaire ; années 1990, antifascisme radical et digue de réputation ; après 2010, violence séquentielle, massive par sa visibilité et lourde par ses bilans ; années 2020, réseaux sociaux comme amplificateur, revendication comme trophée, justification politique et médiatique comme anesthésiant ; et, enfin, Lyon 2026 : meurtre du nationaliste Quentin Deranque, tué par des antifascistes (Le Parisien, 04/03/2026 et Le Monde, 06/03/2026).
Et si la conclusion royaliste doit être à la hauteur de ce constat, elle ne peut pas se limiter à une formule finale. Elle doit rappeler ce que la monarchie nationale prétend réintroduire : un arbitre au-dessus des factions, une autorité qui n’a pas besoin de flatter les clientèles militantes pour exister, un pouvoir qui peut fédérer au lieu d’attiser, trancher au lieu de laisser pourrir, pacifier au lieu de tolérer les bandes. Le roi n’est pas un chef de parti, il est, dans cette tradition, le principe même de la continuité nationale. Il est celui qui rend politiquement possible ce que la République hésite à faire lorsque la rue menace : protéger, punir, réconcilier sans faiblesse et rendre la force publique à sa fin première.
« […] le chef de la Maison de France leur apparaît Dictateur nécessaire autant que Roi légitime. […] Ils affirment enfin que la répression exercée par le roi évitera de multiplier inutilement les rancunes. Il ne doit pas se former en France un nouveau parti de vaincus et de parias. La vengeance publique doit frapper les meneurs et tous les meneurs, mais eux seuls : c’est la paix, c’est l’oubli qu’apportera le Roi aux séduits et aux égarés », Charles Maurras (dans Dictateur et Roi, « La dictature royaliste : ses principes », 1899).