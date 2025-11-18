Combat royaliste 100

La faute de la Ve, pas celle de Macron !

Par Philippe Germain

Depuis la dissolution, c’est la comédie parlementaire, mais aussi la valse sans fin des Premiers ministres interchangeables et, enfin, le blocage institutionnel de la France par un pays légal sclérosé, à la médiocrité totalement visible du pays réel. Alors l’explication, disons l’excuse, est toute trouvée… c’est la faute à Macron.

Mais voilà, rien de plus faux. Le ver est bien dans le fruit de la Ve « République représentative », que pourtant les gaullistes nous avaient vendue comme un État fort ayant éliminé le régime des partis.

Faisons simple : la démocratie représentative, c’est la compétition électorale entre des organisations visant à capter les voix des électeurs afin de saisir le pouvoir pour l’exercer au service de certains groupes sociaux… Les partis furent officialisés en groupes parlementaires dès la IIIe République. Ces groupes font prévaloir les intérêts du parti, de ses membres, de ses dirigeants sur l’intérêt commun de la nation. La république est un État de partis. La république est un État faible car les partis ne gouvernent pas mais occupent le pouvoir. Nuance !

On comprend que le général De Gaulle ait cherché à en débarrasser la France parce que certains ont dénommé « république monarchique » un soi-disant État fort. Pour cela, le président est élu par le peuple qu’il est susceptible d’interroger par référendum (directement article 11 et indirectement article 12). C’est le président qui nomme le gouvernement qui a l’essentiel de l’initiative des lois et la maîtrise de l’ordre du jour. Eh bien, malgré cela, la Ve République bloque aujourd’hui la France.

Ce n’est pas la faute de Macron mais celle des gaullistes qui, dès 1973, ont transformé le président en chef de majorité. Puis, en 1986, ils ont mis en place la cohabitation ; en 2000, ils passent du septennat au quinquennat ; et, en 2008, ils finissent par rééquilibrer les institutions en faveur du parlement. Elle est là la fameuse république monarchique gaulliste. C’est un fait.