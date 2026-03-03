Combat royaliste 115 – D’abord l’épée de la dictature

La lecture de cette rubrique sur la francité doit être précédée de celle du CR113 ainsi que du CR114.
Pour sauver la francité de la dissolution, un mandat de cinq ans de dictature monarcho-républicaine servira d’épée au sauveur. Conformément à l’esprit de la Ve République, il frappera vite par le moyen de deux référendums existentiels qui donneront la parole au peuple :
1/- Révision du Code de la nationalité par abandon du droit du sol au profit du droit du sang.
2/- Sortie de l’Europe germano-centrée, au service des intérêts de la caste technocratique.
Pour garantir au maximum la liberté d’expression, ces deux référendums seront précédés d’ordonnances préventives prises par le Gouvernement nommé par le président bénéficiant de l’onction du suffrage universel.
1/- Sur la neutralisation du Conseil constitutionnel, organe sans précédent dans l’histoire de France, ayant développé une jurisprudence extensive alors qu’il est censé lutter contre le risque de gouvernement des juges.
2/- Sur la prévention d’entrave de la part de l’État profond, tenu par les socialistes.
3/- Sur l’arrêt de subventions à la presse et sur la privatisation du service public audiovisuel.
Par ailleurs, le dictateur frappera fort certaines castes malveillantes à l’égard des intérêts de la Francité.
1/- Le Pays réel conserve un sens inné du juste et de l’injuste et, trop longtemps victime de la subversion du droit, le peuple exigera la répression à l’encontre de lacaste judiciaire, indûment auto-constituée enGouvernement des juges (11 000). Sur l’exemple républicain de 1944 ou celui de 1961, le Gouvernement du dictateur pourra, par ordonnances, instituer des juridictions et procédures d’exception pour procéder à l’épuration des criminels d’État traîtres aux intérêts de la France et des hauts-fonctionnaires suspects deprévarication.
2/- La caste universitaire travaillant à la déconstruction wokiste et islamo–gauchiste de la francité sera neutralisée. L’Université sera réorganisée par une commission composée d’universitaires demeurés fidèles à la cause française.
En revanche, l’État monarcho-républicain comporte toujours trois faiblesses d’autorité sur :
1/- La souveraineté. Capacité d’incarner l‘indépendance face aux oligarchies et empires.
2/- L’impartialité. Capacité d’arbitrer au-dessus des partis.
3/- La légitimité. Capacité d’assurer la continuité de l’histoire nationale.
C’est pourquoi, le dictateur conscient des faiblesses du Régime et du fait qu’on ne peut pas avoir de président élu par une partie du peuple contre l’autre, utilisera son second et dernier mandat démocratique à préparer la reconstruction du pays avec la truelle du roi démophile. Pour promouvoir un régime capable de défendre les intérêts de la France d’abord, il favorisera la désaliénation de l’élite intellectuelle vis-à-vis de l’idéologie progressiste.
Alors, au moment judicieux, le dictateur devra se transformer en général Monk. Ce que De Gaulle n’a pas osé faire contrairement à Franco.