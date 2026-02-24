Combat royaliste 114

Un sauveur de la francité
Par Philippe Germain
La lecture de cette rubrique doit être précédée de celle du CR113.
La tendance lourde de la planète est celle de la revanche des nations qui s’accompagne de celle des régimes tendanciellement dictatoriaux. Et justement pour mettre fin au régime des partis parlementaires, la Ve République a prévu plusieurs outils de dictature monarcho-républicaine.
Ils avaient été voulus par Charles De Gaulle pour être au service d’un « sauveur » de la francité face à la menace musulmane de transformer Colombey-les-Deux-Églises en Colombey-les-Deux-Mosquées. Et d’ailleurs, De Gaulle utilisa l’article 16, lui donnant TOUS les pouvoirs.
L’actuel déclin de la mondialisation incarnée par l’Europe démocratique, installe le pays réel dans l’Attente d’un nouveau sauveur. Le baromètre Cevipof indique que si les deux tiers des Français ont confiance dans le maire de leur commune, plus de trois sur quatre estiment que la démocratie fonctionne mal. Ce qui confirme l’augmentation de la défiance du le pays réel vis-à-vis des élections au profit d’une attente du sauveur, dont les principales causes sont :
1. la conscience du déferlement migratoire majoritairement islamique, menaçant la francité.
2. le rejet du laxisme de la caste judiciaire protégeant les coupables.
3. la souffrance du travailleur accablé d’impôts pour entretenir la France fainéante.
Début d’attente donc mais le pays réel, aliéné par l’idéologie progressiste de la presse subventionnée, télévisions et radios d’État, hésite dans son désir du sauveur. L’histoire démontre qu’il pourrait être un vieil homme au passé illustre, un chef prophétique, un conquérant aventureux, un législateur constitutionnel mais pas un candidat présidentiel neutralisable par l’État profond.
L’Appel du pays réel au sauveur suivra son attente. Il surviendra probablement à l’occasion d’un blocage institutionnel, un discrédit global du pays légal, un effondrement de la dette financière, un désordre intérieur, une menace étrangère ou un désastre militaire.
Alors cet appel au sauveur donnera probablement lieu à un coup de force légal (comme ceux de Pétain 1940, De Gaulle 1958 ou Macron 2012). Il s’agira d’une opération frappée par le haut, dont le modèle pur reste celle de Talleyrand en 1814. Dans le cadre de la Ve République, le sauveur pourra être légitimé par le suffrage universel. L’heure de la dictature monarcho-républicaine alors sera venue pour que survive la francité.
