Ne nous trompons pas de combat !

par Philippe Schneider
La Loi du plus fort, c’est la règle en politique internationale. Devant les actions du Président Trump, les gouvernements de l’Europe occidentale s’offusquent au nom du « droit international ». Il est vrai que l’Américain agit plus franchement que ses prédécesseurs et ses complices de l’OTAN. Souvenons-nous des agressions illégales selon le fameux « droit international » et injustifiées contre la Yougoslavie pour lui arracher le Kosovo en 1999, l’invasion de l’Irak en 2003, l’attaque contre la Lybie en 2011 et j’en passe. Cela a entraîné des centaines de milliers de morts, des destructions massives avec des résultats désastreux. C’était la « loi du plus fort » qui s’appliquait et notre pays était – sauf en Irak – partie prenante. Les Russes nous ont imités en Ukraine et encore, ils avaient plus « d’excuses » à leur opération : les Ukrainiens, avec notre appui, n’ayant jamais respecté les « accords » de Minsk !
Les Américains ont donc décidé d’enlever le président vénézuélien, Maduro. Ce dictateur oppressait son peuple et avait réussi à ruiner son pays poussant près d’un tiers de sa population à fuir la misère ainsi créée. Il semble que même ses amis politiques de son parti aient plus ou moins approuvél’action américaine. C’est vrai que cela ne se fait pas selon le « droit international » ! Espérons simplement que cela permettra un relèvement du Venezuela… sans en être certain. Nous verrons ce qui va se passer en Iran, qui est un beaucoup plus « gros morceau » ! Quant au Groenland, je pense qu’il s’agit surtout de faire pression pour avoir les mains libres sur ce territoire sans enlever le statut de « province » danoise. Il est vrai qu’il s’agit d’un territoire stratégique.
Cela confirme bien la renaissance officielle des nations dans le monde. Trump a le mérite de le dire officiellement mais cela était bien aussi la politique de ses prédécesseurs ! Il la cachait simplement en parlant de « mondialisation » mais sans la faire. Seule l’Union européenne semble encore y croire, la France surtout car nombre de pays européens ne pensent – et c’est normal – qu’à leurs intérêts : Italie, Hongrie, Slovaquie,même la Belgique (on vient de le voir) et surtout l’Allemagne : pour elle, l’Europe doit lui être soumise. L’Allemagne qui est peut-être, à moyen terme, le principal danger pour la France. Elle veut asseoir sa puissance même militaire maintenant et cela a toujours été un danger pour la France, encore récemment de Bismarck à Hitler. Comme le dit Richard de Seze, cela donne « froid dans le dos » !
Dans ses réactions, Macron semble ne pas savoir tout ça, ignorant que la loi du plus fort a toujours été la seule qui comptait. C’est pourquoi, il faut être sinon les plus forts mais avoir une force suffisante pour se faire respecter et garder notre indépendance. Certes, le chef de l’État fait beaucoup d’annonces sur des commandes d’armement (annonces souvent non suivies d’effet selon les entreprises !) et parle toujours dans un cadre « européen », ce qui est stupide car il ne peut y avoir de « défense européenne », seulement des alliances – d’ailleurs souhaitables – mais révocables. Par ailleurs, contrairement à ce que l’on entend souvent, la France a de moins en moins d’entreprises capables de produire des armements. Certes, c’est vrai sur les plans aéronautique, avec Dassault, et naval, avec « Naval Group » bien que beaucoup de ce qui est nécessaire à l’équipement des navires de guerre ne soit plus français (moteurs, canons…). Sur le plan terrestre, plus rien n’est français : Nexter (fabriquant de chars, canons..) est devenu KNDS France, donc en fait succursale de la firme allemande KNDS, plus aucune firme française ne produit de camions et autres véhicules militaires, et même de fusils, etc. Par ailleurs, beaucoup de sociétés sous-traitantes passent régulièrement sous contrôle étranger, ce fut le cas, entre autres, de Latécoère, vendue à un fond de pension américain et maintenant démantelée. Aujourd’hui, c’est LMB Aerospace qui est vendue à un groupe américain malgré l’avis défavorable de la direction générale de l’armement. Comment comprendre ce qui se passe : incompétence totale de nos dirigeants ? Ou volonté manifeste d’un pouvoir qui veut non seulement détruire la France mais lui enlever toute chance de se relever en détruisant son industrie ? Je crois que c’est cette dernière possibilité qui est la bonne et qui est poursuivie par la république depuis plusieurs décennies, s’accélérant terriblement depuis que Macron est aux manettes. C’est vrai aussi pour notre agriculture, l’énergie, la finance, etc. Songeons que la richesse moyenne des Français est maintenant inférieure de 2% à la moyenne des pays de l’Europe, du jamais vu !
Ajoutons à cela le désordre moral qu’il veut instituer en France en privilégiant la « culture de mort ». Ce fut le cas avec la constitutionnalisation de l’avortement, la dernière séquence sur ce sujet, et maintenant l’euthanasie qui sera, n’en doutons pas, finalement imposée. Cela nous fait faire un bon de près de2500 ans en arrière, le serment d’Hippocrate faisait obligation de respecter avant tout la vie humaine, c’en est fini ! Comment dès lors pouvoir bâtir une nation saine ? Comment les Français pourraient-ils avoir confiance en l’avenir et donc donner la vie ?
Soumis aux lobbies et aux groupes de pression, aucun pouvoir républicain ne pourra restaurer notre pays. Il est indispensable de travailler à lui rendre un pouvoir fort, indépendant, protecteur des libertés des Français et respecté, donc qui respecte la loi naturelle. Ce ne peut être que celui de notre roi.
Il faut savoir travailler sans se tromper de combat. Non, le racialisme (de gauche ou de droite) et l’Europe ne nous apporteront rien ! Il faut combattre pour la France indépendante qui sache faire de tous les habitants des Français aimant notre civilisation, notre culture, prêts à se battre pour elle et donc pour notre roi.