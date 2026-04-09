L’OTAN… tu parles, Charles !

Par Gaston Le Torch
Le passé… on peut toujours essayer de l’oublier… ça coûte rien ! Mais, l’avenir, lui, il vous rattrape… et pas doucement. Quand on n’a rien vu venir… quand on n’a pas voulu voir… alors, ils tombent de haut, les bons élèves de l’Alliance… les bien peignés de l’OTAN. Surpris, vexés… humiliés même par Donald Trump qui leur parle comme à des enfants dissipés… L’Ukraine, le Groenland, l’Iran, le canal d’Ormuz… tout y passe. Mais fallait pas rêver non plus… c’était écrit… fallait juste ouvrir les yeux !
Pendant des années, ils ont joué double jeu… les mêmes… toujours les mêmes… À l’OTAN, sages comme des images, sous le parapluie nucléaire américain, bien au chaud… à répéter la messe démocrate : dissuasion, solidarité, article V, amen… Et puis, ailleurs, à l’Organisation des Nations-Unies, les voilà moralisateurs, donneurs de leçons… les voilà à parler désarmement, paix universelle, monde sans bombe, tout le tralala… sans jamais renoncer à la protection du grand frère cow-boy. Du théâtre… de la posture… du vent… !
Et maintenant… retour de bâton. Trump arrive… il casse la baraque… il dit tout haut ce que personne voulait entendre. L’Alliance ?… conditionnelle. La protection ?… à discuter. L’Ukraine ?… secondaire. Et eux, les Européens, ils restent là… la bouche ouverte… à protester mollement, mais à continuer d’acheter américain… toujours… encore, comme une vieille habitude, une dépendance, presque une foi… Le Dieu Amérique… difficile d’en descendre… Sans les États-Unis, l’Europe ne tient pas debout… rideau…
Alors ça commence à frémir. L’Europe parle de souveraineté, d’autonomie, de défense… des mots qu’elle n’osait pas prononcer hier. Certains se réveillent… un peu tard… Ils regrettent… Les euromaniaques n’avouent pas encore des erreurs mais ils parlent de dignité… La réalité c’est que le mal est fait. Mais l’idée allemande d’une dissuasion nucléaire partagée surgit… étrange marchandage en vue, alors que la doctrine militaire française, elle, n’a jamais été faite pour ça… Au fond, c’est simple… Ils ont choisi la dépendance… pendant des décennies… la facilité, la soumission tranquille… Et, aujourd’hui, ils en paient le prix. L’Amérique promettait, aujourd’hui elle menace. Hier protectrice, aujourd’hui brutale…
L’OTAN… une farce ! Oui… une grande farce !