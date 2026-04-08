L’Iran, laboratoire de la guerre

Par Brice W. Marchand
Depuis des années, l’Iran est traité comme un danger atomique. Pourtant, le vrai nœud du problème est ailleurs : dans l’énergie, dans la mer, dans le coût du chaos. L’Iran détient environ 12% des réserves mondiales de pétrole et reste le 2e détenteur mondial de réserves de gaz naturel selon l’EIA américaine – Agence d’information sur l’énergie.
À cela s’ajoute le détroit d’Ormuz. En 2024, près de 20% du pétrole mondial et environ 20% du commerce mondial de GNL y ont transité. Un « choke point » de quelques kilomètres qui suffit à faire trembler les marchés.
C’est là que le récit nucléaire devient utile. L’AIEA – Agence internationale de l’énergie atomique – indique que l’Iran disposait, au 27 février 2026, de 440,9 kg d’uranium enrichi jusqu’à 60%, dont 432,9 kg sous forme d’UF6 (hexafluorure d’uranium) vérifiés par l’Agence. Ce niveau est très au-dessus des besoins civils courants, mais reste en dessous du seuil généralement associé à une arme nucléaire, autour de 90%. Et quand l’argument nucléaire s’use, un autre prend le relais : celui du régime.
La lutte contre le pouvoir des mollahs est alors présentée comme une nécessité morale et politique. Mais, là encore, l’argument sert surtout de justification additionnelle. Car si le régime iranien est autoritaire, brutal et profondément répressif, sa nature ne suffit pas à expliquer à elle seule une telle intensité stratégique. Le régime devient un motif de plus. Un habillage politique supplémentaire. Un ennemi commode, facile à condamner, utile à exhiber. Le nucléaire fournit la peur. Les mollahs fournissent l’indignation. Le pétrole, lui, fournit la raison.
Car autour de l’Iran, on ne cherche pas seulement à empêcher une bombe. On teste une méthode : sanctions, pression maritime, frappes ciblées, sabotage, drones, guerre du récit. L’économie iranienne elle-même ralentit sous l’effet des sanctions renforcées, des pénuries d’énergie et de l’incertitude géopolitique, selon la Banque mondiale.
Israël agit dans ce dispositif comme le véritable fer de lance opérationnel. Là où les grandes puissances disposent des moyens mais sont contraintes par le coût politique d’une confrontation directe, Israël opère en première ligne, avec une liberté d’action plus grande et une doctrine d’anticipation assumée.
Sabotages, frappes ciblées, actions clandestines, pression constante sur les infrastructures et les réseaux liés à l’Iran : cette guerre de l’ombre lui est largement attribuée par de nombreuses analyses et enquêtes internationales. L’image classique de David face à Goliath s’en trouve inversée : un acteur plus agile impulse le tempo, définit des lignes rouges et entraîne derrière lui des puissances plus massives, contraintes de suivre, d’appuyer ou de couvrir. L’Iran devient alors plus qu’un adversaire. Un terrain d’essai. Un endroit où l’on mesure jusqu’où une puissance peut être affaiblie sans invasion totale. Où l’on observe comment une crise régionale peut discipliner les flux, tendre les marchés et banaliser l’escalade.
Le laboratoire iranien, ce n’est pas une image. C’est une méthode. Où la bombe fait peur. Le baril fait plier. Et c’est peut-être là, bien plus que dans le seul nucléaire, que se lit la véritable nature de la confrontation.