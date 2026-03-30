Communiqué d’Action française – Du respect dû à Jeanne d’Arc !

L’UEFA sanctionne l’équipe de football de Lille parce que les supporters ont déployé un « tifo » représentant Jeanne d’Arc, symbole du patriotisme historique français et de la résistance à l’occupant : l’UEFA y voit un appel à la haine, prouvant ainsi son ignorance de l’histoire même de Jeanne d’Arc.
Alors que les royalistes français vont bientôt, et comme chaque année depuis plus de 120 ans, honorer la Sainte de la patrie, il importe de rappeler son œuvre libératrice et de rappeler à l’UEFA qu’elle est éternelle et qu’elle doit être respectée.
De plus, l’Action française demande aux Autorités françaises de faire respecter la mémoire de l’héroïne française et de signifier à l’UEFA que ce respect n’est pas négociable.