Du suffrage universel qu’en sortira-t-il ?

Un trentième-quatrième texte de notre rubrique « Souvenez-vous de nos doctrines » est à retrouver aujourd’hui, un extrait d’Henri Lasserre tiré de De la réforme et de l’organisation normale du suffrage universel, paru en 1873.
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Il faut bien le comprendre, le suffrage universel n’en a été jusqu’à présent qu’à son âge d’enfance ; et il sort à peine de ses lisières multiples et savantes à l’aide desquelles la politique de l’Empire lui donnait une direction homogène.
Il a été longtemps à peu près inconscient de lui-même. Cette masse énorme n’a pas su d’abord comment se mouvoir ; de sorte que, durant une considérable période, ses allures se sont contredites, et ses effets entre-détruits.
Mais cette période touche à son terme : et déjà le regard de l’observateur entrevoit que des millions de membres du monstre se disciplinent, que ses mouvements prennent de l’unité, que sa volonté se formule, que sa direction s’accentue. Nous assistons à un spectacle inouï et le refrain révolutionnaire a raison : « Le peuple souverain s’avance ! » L’armée du désordre se met en ordre. Depuis la montée du déluge, depuis les invasions des hordes barbares, rien n’est comparable à ce qu’aperçoivent en ce moment les quelques hommes qui ont des yeux. Et, sur ce point, l’épouvante (qui fait parfois des miracles) commence à rendre la vue aux aveugles et à faire entendre les sourds.
Le suffrage universel tend à se coordonner sous l’action de quelque centralisation puissante qui s’intitulera soit l’Internationale, soit la Ligue populaire, le nom importe peu, et qui fera manœuvrer savamment et légalement la grande armée du scrutin – comme déjà à plusieurs reprises on a fait manœuvrer les grèves – de façon à écraser sous ces foules innombrables les malheureuses minorités qui s’appellent l’intelligence, le savoir, la vertu, qui s’appellent aussi la richesse et la propriété.
Grâce à cette discipline électorale l’heure arrivera, et elle n’est pas loin, où les classes ignorantes et, comme elles disent, déshéritées, auront seules des représentants au pouvoir. Tout le reste sera systématiquement exclu : tout le reste aura la minorité partout.
Le monde social sera renversé brusquement et légalement :
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Ceux qui ont besoin d’être gouvernés gouverneront, et gouverneront seuls ;
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Ceux qui auraient la capacité nécessaire pour gouverner n’auront plus d’existence politique. Ils voteront au scrutin ; mais, étant surtout inférieurs en nombre, ce vote n’aura nul effet nulle part, et n’amènera aucun d’entre eux dans les assemblées dirigeantes. Ils seront encore dans le pays social, ils ne seront plus dans le pays politique et légal.
L’impôt sur la propriété sera voté, à l’exclusion des propriétaires, par des gens qui n’ont rien. La transmission des héritages et le retour de la richesse à la communauté seront réglés par les individus sans patrimoine. Les lois sur l’instruction et l’éducation seront faites par les hommes sans éducation et sans instruction. Qu’est-ce qui pourrait les arrêter ? Rien !