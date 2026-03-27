Par Rodolf Hertig
« Ouin ouin », entend-on, le « droit international » est violé.
Soyons sérieux, le droit international n’engage que ceux qui le suivent, de gré ou de force d’ailleurs. Les petites puissances ou les petits pays y sont soumis parce que les grandes puissances ou les grands pays le leur imposent. Mais qui le leur impose à eux ? Eux-mêmes ! S’ils y consentent. Il n’est pas possible d’« imposer » le droit international. C’est une adhésion volontaire, une volonté limitante, voire militante.
Si personne ne peut vous empêcher, pourquoi s’empêcher ? Alors on fait valoir des accords, des traités, on dit que c’est scandaleux qu’ils soient violés. Mais encore une fois, qui pour les imposer ? Comme répondait Joseph Saline à Pierre Laval : « Le Vatican, combien de divisions ? ». Ite missa est.
Il n’existe pas en ce bas monde de maître des nations, et c’est tant mieux. Seule une telle personne, armée et puissante pourrait forcer le droit international. Mais qui pour la régir elle ? S’insurger naïvement que d’aucuns en fassent fi est le témoignage d’un cruel manque de pragmatisme et parfois, souvent, une manière détournée de biaiser les perceptions à la faveur de ses propres illusions.
Alors, cessons donc cette hypocrisie de croire en des trucs dont tout le monde se fout et que tout le monde contourne d’une manière ou d’une autre et que, par ailleurs, nous serions les premiers à piétiner si d’aventure l’opportunité se présentait.
La nature humaine, la société et la civilisation ne nous imposent qu’une unique réalité : le système proie/prédateur. Le règne de la Force. Ce n’est qu’avec elle et par elle que l’on peut faire valoir nos droits, quels qu’ils soient. Dès lors, nous n’avons qu’un devoir : être forts, combattre. Parlons donc désormais de ce seul devoir « international ». Tout pays sans force est effacé ou asservi. Conférons-nous au monde actuel. Bref !
Dura lex sed lex, Vae victis (i.e. : arrêtons de geindre et de croire au père Noël, patati patata).