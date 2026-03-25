Du respect : du début à la fin !

Par Philippe Schneider
Philippe Pichot-Bravard écrit fort justement dans le mensuel Le Bien Commun qu’« Ils [le marxisme et le nazisme] cultivent, l’un et l’autre, une anthropologie matérialiste qui explique le peu de prix accordé par eux à la vie humaine, et les terribles massacres qui en découlèrent, détruisant des millions d’hommes ». Les hommes n’étant pour eux que de la matière qui évolue dans un sens donné : celui de leur révolution. Pour les uns, la révolution « national-socialiste » qui doit aboutir grâce à la « lutte des races » à une sorte de « surhomme » ; pour les autres, du fait de la « lutte des classes », aboutir à un monde sans classe, égalitaire ; pour les deux, enfin, les humains qui ne vont pas dans leur « sens de l’histoire » ne sont pas véritablement des hommes, donc ne méritent pas de vivre. C’était déjà l’idée de Robespierre et de ses amis qui voulaient « un homme nouveau », « libre ». C’est toujours le même idéal révolutionnaire. Ceux qui s’opposent à leur « idéal loufoque » n’étant pas véritablement des « hommes », ils peuvent être éliminés, doivent même l’être pour avancer plus vite vers un « monde meilleur ». C’est tout l’esprit révolutionnaire.
Ainsi, il est « normal » pour eux de tuer un être « néfaste » comme Quentin Deranque – défini par sa famille et ses amis comme un catholique militant, fier d’être Français ! Pour se justifier, ils diront qu’il est « nazi » alors même que le catholicisme fut le principal ennemi du nazisme. Ajoutons, pour la France, que le seul mouvement politique qui combattit le nazisme dès sa création, c’est l’Action française, Charles Maurras en tête. Sa vision matérialiste et racialiste étant totalement contraire à nos idées comme sa volonté de suprématie allemande dangereuse pour la France. Notre mouvement aurait voulu que la France intervienne pour empêcher sa prise de pouvoir. Les républicains, de gauche comme de droite, ne l’ont pas désiré.
Mais Mélenchon et ses miliciens le savent bien. Ça n’est d’ailleurs pas le « nazi » fantasmé qu’ils ont voulu tuer mais le catholique et, par extension, tous les catholiques car ils haïssent l’Église catholique et tout ce qu’elle représente, ce qu’elle dit, en particulier son respect de la personne humaine, de la conception à la mort naturelle. C’est d’ailleurs aussi l’objectif des républicains en général depuis Robespierre ! Certes, ils ne sont plus officiellement aussi virulents aujourd’hui mais ils ont toujours le même objectif au nom d’un laïcisme sectaire, prônant un matérialisme athée. En fait, ils sont tous proches les uns des autres et ils s’aident. Ainsi, il est bien utile au pouvoir macroniste de voir l’extrême-gauche venir noyauter, perturber – entre autres – les manifestations des « gilets jaunes » pour mieux des stigmatiser ! C’est sans doute la raison pour laquelle les poursuites contre ces groupes très violents sont diligentées « très lentement », voire trop souvent abandonnées, contrairement à d’autres ! Nous verrons ce qu’il en est de la tuerie de Lyon. Pire, on voit même le pouvoir envisager des poursuites contre… les victimes, comme les courageuses femmes du groupe Némésis, seule véritable organisation défendant les femmes, toutes les femmes ! Raison pour laquelle, elles sont combattues par les pseudo-mouvements dit féministes qui montrent ainsi leur sectarisme.
Ils sont aussi unis dans cet autre combat pour l’euthanasie, comme ils le sont pour l’avortement. C’est toujours le même matérialisme car pourquoi défendre la vie humaine si ce n’est que de la matière sans spiritualité, sans âme, ce qui fait la différence pour nous entre un animal et un homme. Il y a, là encore, convergence de vue entre libéraux, marxistes et nazis : les hommes qui ne sont plus utiles, voire nuisibles à leurs objectifs économiques ou révolutionnaires, sont à éliminer. C’est d’ailleurs ce qu’écrit officiellement Odette Thibault, fondatrice de l’ADMD, dans La maîtrise de la mort : « Dès qu’ils [les personnes âgées] sont inutiles, ou qu’ils représentent une charge supplémentaire, comme c’est le cas dans les périodes de pénurie, on est content de les voir disparaître ». Ce n’est pas forcément limité, pour beaucoup, aux « personnes âgées » !
La violence est tout à fait « normale » pour eux, si cela fait avancer leurs projets, et tous les moyens sont bons, y compris le terrorisme, pour y parvenir, ce qu’ils ont toujours fait depuis la Révolution dite française dont les « fascistes » et les « anti-fascistes » sont les héritiers. Il faut multiplier les divisions entre Français, les exacerber, tout est bon : luttes des classes, des races, des religions, etc.
Face à cela, nous opposons le respect des personnes humaines de la conception à la mort naturelle. Nous ne voulons pas « changer les hommes » mais les respecter tels qu’ils existent, espérant avoir une organisation politique qui leur permette de vivre au mieux dans leurs familles, leurs métiers, leurs communes, la Nation. C’est ce que nous voulons pour les Français, tous les Français quelles que soient leurs origines. C’est notre civilisation telle qu’elle s’est construite durant près de vingt siècles de catholicisme et de monarchie en France et qui est détruite petit à petit par notre système républicain, révolutionnaire. Il nous faut rebâtir notre société qui continue à survivre dans l’esprit de beaucoup mais pour cela nous devons retrouver un système qui respecte les Français. Quoi de mieux que notre régime traditionnel avec une famille de France à la tête de toutes les familles, celle de notre Roi Jean ?