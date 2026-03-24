Communiqué d’Action française – Le scrutin analysé après le 2e tour des élections municipales

Les résultats du 2e tour des élections municipales confirment l’analyse que nous avons publiée à l’issue du 1er tour : poursuite de l’implantation et de l’ancrage du RN, fausse percée de LFI malgré quelques « prises de guerre » préoccupantes, miroir déformant des médias qui entretiennent la mainmise des partis sur la vie politique alors que 90% des communes sont dirigées par des maires sans étiquette.
À entendre les responsables des partis dimanche soir, tout le monde avait gagné. Tout le monde ou presque : la percée écologiste de 2020 était un feu de paille et l’extinction de la macronie se poursuit, adoubée par le silence d’un président plus que jamais hors sol. Le seul vrai gagnant de cette élection est une fois encore l’abstention – 43% au premier tour et 42% au deuxième auxquels s’ajoutent 3% de bulletins blancs ou nuls : du jamais vu lors d’élections municipales qui, en dehors de la présidentielle, restaient le scrutin le plus mobilisateur pour les Français.
C’est que le pays légal républicain est indifférent à la « démocratie de proximité », la seule qui pourrait véritablement refléter le souci politique en dehors de toute autre considération. Parce que le régime des partis politise tout, au mauvais sens du terme, parce qu’il fait de chaque enjeu électoral un enjeu de pouvoir oligarchique, parce qu’il est incapable de s’affranchir de ses propres démons politiciens, il abîme ces élections et le rapport entre le maire et ses « administrés » en y insufflant des préoccupations étrangères aux affaires municipales.
Nous en arrivons au stade ultime de cette dépossession au profit d’une administration toujours plus étouffante. Les communes n’ont quasiment plus aucune marge de manœuvre, non seulement financière mais également juridique. Dans ces conditions, il n’est hélas pas surprenant que les Français se soient si peu déplacés. Étouffé par le pays légal, le pays réel se défie toujours plus du jeu électoral. Son grondement sourd avait pris hier, avec les gilets jaunes, une autre forme d’expression. Poursuivre dans cette voie ne pourra que l’inciter à le faire à nouveau.