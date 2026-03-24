Combat royaliste 118 – Démocrates… vraiment ?

Par Philippe Germain
Tous les Français sont démocrates ; en tous cas, se déclarent comme tels. D’ailleurs, dans le baromètre Cevipof 2026, 82% des personnes interrogées maintiennent un haut niveau de soutien au régime démocratique comme bon système de gouvernement. Soit dit en passant, ce qui laisse malgré tout penser que 18% seraient plutôt de l’avis de l’Action française, qui n’est pas démocrate mais démophile, suivant l’expression peu connue de Charles Maurras.
82% de démocrates c’est tout de même un score écrasant mais la vérité est beaucoup plus nuancée. Effectivement, plusieurs indicateurs confirment la tendance structurelle enregistrée depuis 2009 de montée de la défiance du pays réel vis-à-vis du pays légal. D’ailleurs, Science Po et le CNRS doivent reconnaître « d’inquiétantes tensions sur la démocratie » puisque 51% des Français estiment qu’il n’y a pas de quoi être fier du système démocratique. Ce qui paraît très contradictoire. Donc, allons plus dans le détail de cet enthousiasme affiché pour la démocratie, car le Diable est toujours dans les détails :
-
88% des Français considèrent que lorsque les élus sont en échec, ils n’assument pas leurs responsabilités ;
-
87% se méfient des politiciens car ils ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens ;
-
80% estiment que le Gouvernement navigue à vue ;
-
43% jugent qu’en démocratie rien n’avance et qu’il faudrait moins de démocratie et plus d’efficacité ;
-
35% jugent que les hommes politiques ne méritent pas beaucoup de respect ;
-
15% seulement font confiance aux partis politiques.
Vous avez dit démocratie, comme c’est étrange ! Et puis voici le coup de pied de l’âne, disons l’âne démocrate :
-
36% des Français considèrent qu’il faudrait « un homme fort qui n’a pas à se préoccuper du Parlement et des élections » ;
-
60% considèrent qu’il faudrait changer de Constitution.
Alors voici la seule conclusion qu’il faut tirer : presque plus personne ne croit en la religion démocrate mais tout le monde dit assister à sa messe.
Alors tous démocrates… Vraiment ?
Quelques concepts : Mondialisme, post-nationalisme, multipolaire, Frexit, géopolitique, Occident, Civilisation, antisionisme, race, créolisation, outre-mer, Dissuasion, Régime, populisme, europhilie
Quelques expressions : « pays légal », « gouvernement des juges », » régime des partis « , « crise de Régime », « dictature préalable », « droit du sang », « ennemis extérieurs », « cathédrale France », « nationalisme intégral »