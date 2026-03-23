Sommes-nous capables de représailles ?

par Serge Fontalar
Le président jurait la main sur le cœur… la France n’y était pour rien… pas dans cette guerre-là… ni en Iran, ni au Liban… rien du tout… spectateurs, disait-il… simples spectateurs… posture défensive qu’il disait…
Et puis voilà qu’une milice islamiste aux ordres de la république des ayatollahs nous tue un chasseur alpin, un commando de montagne, et en blesse six autres du 7e BCA,qui fait partie de la 27e brigade d’infanterie de montagne. Tué pas au Groenland, non, non, en Irak dans une mission « de paix ». Des mots, toujours des mots. Un des nôtres donc. Froidement. Alors quoi ?… La République va répondre ?… ou bien baisser les yeux derrière les lunettes guerrières du président… marmonner… faire un communiqué ? Des représailles peut-être ?… Allons donc, encore faudrait-il pouvoir.
Parce que la vérité, elle est moins brillante que les discours du CEMA le général Mandon. En 2026, plus de grand plan de mobilisation… plus rien. Ni pour l’industrie… ni pour l’armée… ni pour la nation. L’armée de terre ? Deux divisions à peine… une poignée d’hommes à l’échelle de l’Histoire.
Autrefois, on préparait la grande bagarre… celle contre le communisme… les blindés, les divisions, les masses d’hommes… tout ça. Maintenant ? Des petites expéditions… quelques milliers de soldats envoyés loin… des opérations limitées… pas la grande tempête.
Et les budgets… parlons-en… Depuis les années 1970, la République rabote… elle coupe… elle annule… Des programmes d’armement enterrés… des régiments dissous… Et puis, en 1996, on suspend le service militaire. Finie la nation en armes. Les réserves fondent… l’esprit patriotique avec. Les moyens suivent la pente. Moins de chars… peu de munitions… presque pas de drones… La défense anti–aérienne trouée comme un vieux manteau. Les stocks ? Quelques milliers d’obus… quand il en faudrait des millions pour une vraie guerre. La marine a perdu des frégates… L’aviation des avions… Mais les mers sont toujours les mêmes et notre outre-mer aussi… le ciel aussi… il faut toujours les protéger.
Pendant ce temps-là, ailleurs, on s’active… La Russie aligne des armées entières… La Chine construit des flottes à la chaîne. L’Algérie même est au taquet…
Et chez nous… le pire n’est peut-être pas matériel. C’est la volonté. Des décennies de confort individualiste… de consommation… de droits de l’homme sans devoirs… Le goût du sacrifice s’est évaporé. La guerre est devenue impensable pour les progressistes… presque indécente. Alors si le choc arrivait vraiment… Si la guerre frappait à la porte… Qui répondrait ?
Il resterait bien l’arme nucléaire… ultime menace… Mais pour appuyer sur ce bouton-là… il faut une résolution terrible. Et on se demande, au fond, si nos dirigeants auraient encore ce courage… si la République aurait encore ce nerf. Non, vraiment, la république et l’armée, cela ne va pas bien ensemble !