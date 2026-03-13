Du côté des comics

Par Stéphane Blanchonnet
Imaginez Batman devenu une victime de la mode, arborant une tenue différente chaque jour : rose, bleue, verte, et même arc-en-ciel !
Imaginez Superman affrontant une créature prenant tantôt l’apparence d’un immeuble, tantôt celle d’un avion, d’un train ou encore d’un paquebot.
Imaginez Batman devenant, sur une autre planète, l’équivalent de Superman sur la nôtre.
Imaginez, enfin, Superman affublé d’une tête de lion et Jimmy Olsen transformé en tortue géante !
Ces histoires aussi invraisemblables que croustillantes et tirées de vieux comics DC des années 1950 et 1960 ont été réunies dans un très beau grand format en couleur et en français par les éditions Urban Comics, sous le titre Weird Tales and Fantasy. Dans ce même format, cet éditeur spécialisé dans les comics a également réédité d’autres classiques dont l’une des histoires les plus mythiques du genre : Superman vs Wonder Woman.
Dans cette chronique, je parle plus volontiers de bandes dessinées européennes, de romans graphiques, voire de mangas, mais les comics américains forment une part non négligeable de l’univers de la bande dessinée. Véritable sous-culture, le monde des comics comprend un certain nombre d’univers, le plus souvent liés aux maisons d’édition et aux périodiques qui les ont créés. DC Comics, dont les initiales signifient Detective Comics (l’un des premiers périodiques de comics), est l’un de ces éditeurs les plus importants.
Or l’équipe d’Urban Comics, encore elle, vient de publier en français les deux premiers fascicules – dans un format plus petit que celui de l’ouvrage précédent mais typique des comics américains – d’une histoire de l’univers DC intitulée New History of the DC Universe.
L’ambition de ce projet est de raconter, comme un tout cohérent et dans l’ordre chronologique des événements, l’histoire de tous les personnages ou groupes de personnages créés par DC Comics. Chaque fascicule comprend et comprendra deux parties : une première qui raconte les différentes histoires sous la forme d’une bande dessinée, faisant appel à de nombreux dessinateurs, et une seconde qui se présente comme un livre d’Histoire, avec les références bibliographiques précises aux différentes pu²blications dans lesquelles ces histoires ont été publiées. L’ensemble est bien sûr traduit de l’anglais et dû à Mark Waid, un des scénaristes contemporains de comics les plus connus.
Si vous êtes amateurs de ce genre d’univers, il s’agit à l’évidence d’un incontournable.