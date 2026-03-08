Pour connaître le néo-royalisme

Parce qu’il n’est pas forcément clair pour tout le monde que le royalisme est parfaitement d’actualité, parce qu’il est évident pour tous que le régime politique qui nous dirige est incapable de le faire, parce qu’il est impensable d’oublier d’où l’on vient…
À la fin du XIXe siècle, Charles Maurras et quelques jeunes intellectuels patriotes avaient pris l’habitude de se retrouver « Boulevard Saint-Germain ». C’est là – un demi-siècle avant que « le Flore », envahi par Sartre et les existentialistes, ne devienne le quartier général de la gauche bien-pensante –, que Maurras et ses amis vont élaborer les premiers éléments d’une réflexion nationale et royaliste que François Huguenin a nommé l’école d’Action française. C’est dans l’héritage de cette tradition qu’en 2018 François Bel-Ker a fondé les Éditions de Flore qui se proposent de rééditer les textes classiques de la doctrine « néo-royaliste » et d’en montrer la fécondité en poursuivant la réflexion à travers la publication d’essais, d’études savantes, mais aussi de pamphlets, de nouvelles, de romans.
Nous suggérons aux jeunes qui rejoignent les sections du mouvement d’Action française, la lecture de Dictateur et Roi – suivi de De l’autorité légitime et Comment je suis devenu royaliste.
L’ouvrage, de 182 pages, est préfacé par Stéphane Blanchonnet et introduit par Frédéric Rouvillois. Dictateur et roi est au néo-royalisme ce que le Manifeste du parti communiste de Karl Marx est au marxisme. C’est donc son meilleur point d’entrée. Il a été écrit en 1899, pour être publiéla première fois en août 1903 dans la Revue d’Action française– suivi là des textes de deux autres auteurs remarquables : « La réponse d’un protestant » de Léon de Montesquiou et « Histoire d’un gentilhomme de province » de Guy de Pasillé. Il a été remis à la mode au début des années 1990 par la « Génération Maurras » lorsque l’Action française lycéenne, dirigée par Sylvain Roussillon, alors confrontée à une problématique de formation des jeunes recrutés, l’avait fait publier en brochure dans les Documents d’Action française.Aujourd’hui, Dictateur et roi fait partie des incontournables de la littérature nationaliste.
Le but de Maurras, observait son plus récent biographe, l’historien Olivier Dard, était, par ce bref ouvrage, de « convaincre par la raison » : de sortir d’une approche exclusivement sentimentale, esthétique ou romantique de la monarchie, pour en démontrer de façon irréfutable la nécessité rationnelle. C’est ce qu’il énonce dans la phrase qui conclut Dictateur et roi : « Ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, le poursuivre nous-mêmes avec l’assurance et la netteté scientifique, par raison et par volonté ». Et c’est ce que saluait le philosophe Pierre Boutang, estimant ce livre « propre à séduire (…) en profondeur, à convaincre (…) au-delà de l’opinion et pour toujours »…
C’est pourquoi nous conseillons même aux groupes de jeunes de nos sections militantes de faire de ce texte l’objet d’un cercle d’étude à reprendre à chaque rentrée.
