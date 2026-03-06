La Marine française ciblée par l’Iran

par Gaston Le Torch
La République va mal… très mal, car elle gouverne mal. Pour se défendre elle mise sur l’Europe germano-centrée qui elle-même ne survit que par une fuite expansionniste vers l’Est et particulièrement l’Ukraine. Entraînée dans l’impérialisme européen, la République technocratique désigne donc la Russie comme ennemi existentiel de la France. On désigne un ennemi. Ça rassure. Ça soude les rangs. Ça occupe les écrans. Le peuple aime bien qu’on lui montre du doigt quelque chose de lointain, ça évite de regarder le trou dans la caisse. C’est ridicule mais ça marche auprès de ceux qui votent extrême-centre, ce quart des électeurs qui crache sur la France et s’enfonce bêtement dans les ténèbres de la démocratie, comme de la mystique de la laïcité.
Et, malheureusement, le haut commandement militaire obéit à la voix de son Maître, grand ténor mais surtout petit baratineur. C’est pour ça qu’il fait mine de lancer un projet d’armée de réserve, dans la réalité assez peu crédible, alors que c’est une évidence, face à une puissance nucléaire comme la Russie, la force de la France c’est sa dissuasion nucléaire autonome. La seule en Europe. Et c‘est également pour ça qu’il envoie notre unique porte-avions en mer Baltique sans s’intéresser à l’Amérique qui en envoie deux pour faire face à la République (tiens encore une !) iranienne. La très importante armada américaine n’a pas interpellé le haut-commandement militaire français, aveuglé par la désignation macronienne de la Russie comme ennemi extérieur numéro un et par l’anti–trumpisme borné de la classe médiatique gardienne du Camp du Bien pourtant idéologiquement totalement dépassée.
Oui mais justement… ça n’est pas un missile russe qui vient de toucher notre installation maritime au Moyen-Orient. C’est bien un drone iranien, un drone islamiste et non orthodoxe.Oui, les Forces françaises aux Émirats arabes unis [FFEAU] ont été visées, la base navale où elles sont implantées, à Abu Dhabi, ayant été touchée par deux drones Shahed iraniens. Ces engins se sont écrasés sur un entrepôt de la base navale d’Al Salam, provoquant un incendie dans deux conteneurs de matériel. C’est un acte flagrant d’agression. Les dégâts ne sont que matériels. Aucun blessé n’est à déplorer.
Oui… néanmoins ça n’est pas un pays européen qui rappelle à la Marine française attaquée par la Marine iranienne ses obligations d’accord de défense mais les pays du Golfe qui ont acheté nos Rafales alors que les pays d’Europe achètent les avions américains.
Alors que va faire la République ? Quelle décision les technocrates vont-ils prendre, ces trop fameux Mozart de la Finance ? Pour le moment, on ignore si le groupe aéronaval formé autour du porte-avions Charles De Gaulle va interrompre son déploiement en mer Baltique pour gagner la Méditerranée orientale.
Alors que va faire notre président de la République – aux lunettes de soleil de Top gun, certes –incapable de défendre les intérêts de la France ? Lui qui n’a même pas été informé ni par l’Amérique, ni par Israël ? La République est bien sortie de l’Histoire alors il reste à fermer la porte. En tous cas, on est fatigués de sauver la République pour sauver la France ; le beau sophisme est éventé.