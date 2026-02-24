Communiqué d’Action française – De vraie diffamation en accusation mensongère : l’Action française pense clair et marche droit !

À la suite du meurtre aussi lâche que sauvage du jeune nationaliste catholique Quentin Deranque, les médias du système ont, à plusieurs reprises, mentionné l’Action française, dont Quentin n’a pas été adhérent, même s’il s’en était un temps rapproché.
Ils en ont malheureusement profité, peut-être dans l’objectif de salir la mémoire du jeune homme, pour diffamer gravement notre mouvement politique en lui imputant un antisémitisme avec lequel l’Action française a rompu depuis longtemps.
L’Action française tient à réaffirmer qu’elle condamne sans aucune équivoque toute forme d’antisémitisme. De plus, elle n’a rien à voir avec le groupuscule « AAF » — Amitié et Action française — qui usurpe son nom et contre lequel elle a engagé des poursuites judiciaires — groupuscule d’ultra-droite qui partage avec LFI et l’ultra-gauche la même passion antisémite.
La Restauration nationale-Action française se réserve le droit de poursuivre à l’avenir toute personne ou tout média qui la diffamerait gravement.