Communiqué d’Action française – Justice pour Quentin

Quentin, 23 ans, lynché au sol par des partisans de Rima Hassan.
En marge de la conférence de l’eurodéputé et activiste mélenchoniste à Sciences Po, des militantes lyonnaises du collectif Némésis ont organisé un happening sous le slogan « Islamo-gauchistes hors de nos universités ».
Quelques militants nationalistes présents, souhaitant protéger leurs amies, ont alors été attaqués par une quarantaine d’antifas et de voyous dont le seul courage résidait encore une fois dans leur supériorité numérique et la certitude d’une complaisance coupable des autorités.
Quentin a été roué de coups alors qu’il était à terre. Ses agresseurs se sont acharnés sur son visage à coups de pied avant de prendre la fuite. Transporté à l’hôpital en urgence absolue, il est en état de mort cérébrale.
Il est urgent de mettre un terme aux exactions et aux violences perpétrées par l’ultra-gauche lyonnaise, coutumière de cette barbarie gratuite et inexcusable. L’impunité et l’idéologiecrasse de cette mouvance tuent !
L’Action française adresse tout son soutien à la famille de Quentin ainsi qu’à ses proches.