Puritanisme politique et lubricité sociale

par David Gattegno
Les Yankees ont fait muter leur fumeux « rêve américain » depuis le puritanisme moral de leur origine au puritanisme politique, ce qui a produit le « politiquement correct ». Celui-ci a pu entamer son processus hégémonique lorsque, à la « chute du Mur » (comme on dit), la collusion capitalo-communiste a pu se lancer dans la contre-Révélation des doctrines libérales-socialistes et la nouvelle religion que cela supposait… Les contre-prêtres de celle-ci pouvaient se repérer à ceci qu’ils feignaient d’adoucir leur radicalité saint-simonienne (lire impérativement Stello d’Alfred de Vigny), leur inclination libertaire antérieure, dans l’approche dite « sociétale » (quel vilain mot ! du reste) des questions vulgairement qualifiées d’« existentielles » ; quelles qu’elles soient, il n’y a de réponses que celles subordonnées à la conception d’une « société telle que l’on veut qu’elle soit » ; et chacune de ces réponses devient « pavlovienne », faisant peser sur la méchante « opinion publique » toute l’obésité cérébrale d’un tout frais émoulu impératif « moral ».
Mais voilà, cette introduction du puritanisme dans la sphère dite « politique » a impliqué le contrepoids de la lubricité intrinsèque à toute « raison » raisonnable qui ne veut plus que raisonner, et ce, dans un dualisme qui appelle à cors et à cris une résolution quelconque.
C’est ainsi que les contre-prêtres de cette religion reposant sur la révélation révolutionnaire des « Droits d’l’Homme » ont pu officier en toute « liberté », sermonnant le dogme des « libérations », jusqu’à la « libération » fondamentale, celle qui concerne essentiellement le « corps » physique, auquel il est accordé la primauté ; primauté inéluctable, quand l’âme est alors réduite au seul processus psychique de somatisation (c’est-à-dire qu’elle n’est plus à considérer qu’en tant qu’elle affecte le corps) et que, plus « diabolique » encore, le sens de l’esprit est absolument nié.
Le corps gouverne alors, immanquablement. Ainsi résumé à l’état corporel, l’humain ne peut plus connaître aucun autre ressort que ceux des réflexes, lesquels, comme on le sait pertinemment depuis Pavlov, peuvent être scientifiquement conditionnés, et ce, d’autant plus efficacement que, comme dans le dressage des animaux, on y fait intervenir la « récompense ».
Or, quelle « récompense » l’emporte-t-elle sur toutes les autres ? Celle de la jouissance, sans conteste, et « sans entraves », qui plus est… D’où la fameuse « exaltation de tous les sens » (d’après le « dérèglement de tous les sens » rimbaldien), qui est l’euphémisme pseudo-poétique pour dissimuler le dégoûtant prosaïsme de la lubricité.
ET c’est ainsi que – d’un côté, la sclérose étant politisée, et, de l’autre, les instincts étant socialement exploités – l’entrain des hommes est conduit à ces bassesses bestiales que sont les appétits matérialistes de la sexualité et de la fiduciarité, tous objets strictement mortifères (la « seconde mort » de l’Apocalypse) – le répugnant et diabolique cérébralisme de Georges Bataille affectionnait l’allégorique formule « petite mort » pour désigner l’orgasme.
Or, le salingue personnage de Jack Lang, dont on parle en ce moment, est très exactement la figure française la plus représentative de toutes ces dépravations ; et c’est dans ce genre de figure, m’est avis, que passera le châtiment. Moyennant quoi, je me prends à espérer que son exposition au pilori puisse donner le signe du commencement d’un renversement.
Il reste seulement à souhaiter qu’un bon cancer des testicules aille se déclarer dans les caleçons de ce cancrelat, de ce cancre-là, et que ce chancre-là gagne sa postérité corporelle, pour que nous puissions commencer à voir se dessiner à l’horizon merveilles et enchantements.