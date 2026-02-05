L’Algérie nous donne des leçons politiques

par Serge Fontalar
Pendant qu’avec la bénédiction de galonnés bien placés… le pays légal nous agite sous le nez l’épouvantail russe, là-bas, à l’Est, qui gratterait presque à notre porte… on ferait bien de regarder vers… le Sud… oui, celui de notre ennemi extérieur l’Algérie.
Parce que ça s’agite, là-bas… sérieusement. Déjà en 2022, les députés français l’écrivaient noir sur blanc : une armée algérienne qui se muscle, qui s’équipe jusqu’aux dents… sous-marins tapis dans le bleu, missiles qui portent loin, avions qui mordent le ciel… et la Méditerranée verrouillée comme un coffre-fort. Défense aérienne bétonnée… électronique en embuscade… rien d’amateur.
À l’époque, déjà, l’Algérie flambait plus que tout le continent… premier budget militaire d’Afrique… et pas pour faire joli. Et puis après ? Ça s’est emballé… carrément. En 2023 : le budget qui explose, presque doublé… le gaz qui coule à flots vers une Europe en manque… et la Constitution algérienne retouchée, pour laisser l’armée sortir du territoire… et hop ! Les avions russes arrivent… Su-35, Su-34, Su-57… du lourd, du moderne, du sérieux. Les Chinois aussi entrent dans la danse… corvettes sous licence, la mer encore, toujours la mer. Et demain ? 2026… plus de 21 milliards d’euros pour les canons, les ailes, les coques. Ça ne plaisante plus.
Officiellement, bien sûr… c’est pour se défendre. Terrorisme, trafics, frontières poreuses, migrants… la litanie habituelle. Sauf que, dans les faits… 2025 : 34 000 migrants refoulés vers le Niger… remigrés au désert. Et encore, paraît que c’est en dessous de la vérité. Au printemps, ça s’emballe… des convois, encore des convois… plus de mille en une seule journée. Une mécanique remigratoire bien huilée. Implacable. Y rigole pas les fellouzes !
Et alors… pendant que le pays légal républicain distribue les bons et les mauvais points… on se demande si l’Algérie, finalement, ne serait pas en train de nous en donner… des leçons politiques… à sa manière.