Communiqué d’Action française – Nos soldats méritent le respect, comme la France

Entre 2001 et 2014, 90 soldats français sont tombés en Afghanistan lors de la tentative de pacifier ce pays et d’empêcher le retour des Talibans au pouvoir. Les soldats français ont ainsi payé un lourd tribut à cette guerre lointaine, sans oublier les blessés, les traumatisés et les familles endeuillées.
Les scandaleuses déclarations de M. Trump remettant en cause leur engagement au combat et leur courage sont une insulte insupportable, autant à la vérité qu’à la mémoire de nos soldats. Mais la République, malgré sa juste indignation face aux propos de M. Trump, n’a pas exigé d’excuses publiques du président étatsunien, et la France est humiliée d’une telle passivité : quand il s’agit de l’honneur de la France et de nos soldats, il faut savoir être intransigeant.
Nos soldats méritent le respect, comme la France.
L’Action française s’incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés et salue tous les anciens combattants français d’Afghanistan, blessés, traumatisés ou valides qui ont hier porté fièrement les couleurs françaises lors de cette guerre lointaine.
Elle appelle aussi à renforcer l’indépendance militaire de notre pays, condition de sa présence au monde et garantie de notre liberté nationale.
« De toutes les libertés humaines, la plus précieuse est l’indépendance de la patrie » : il est temps de valoriser cette formule de Charles Maurras.