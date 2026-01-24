Communiqué de l’Action Française Nantes

L’Action française Nantes s’insurge contre les dernière déclarations de LFI et de son candidat aux prochaines municipales William Aucant, promettant en cas de victoire de déboulonner la statue du roi Louis XVI, place Maréchal-Foch.
Le projet de LFI est de remplacer la statue du roi-martyr par celle de Marianne, l’idole laïque de ceux qui dans les terribles années de la révolution et de la terreur, ont mis à feu et à sang une région entière et massacré ses habitants au nom de la liberté.
Pour LFI, le maintient de la statue de Louis XVI dans l’espace public, revient « à entretenir l’apologie d’un homme prêt à sacrifier son peuple pour préserver son pouvoir personnel ». La statue serait alors placée dans un musée où elle pourra être « présentée dans un cadre historique et contextualisé ». Cela pourrait prêter à sourire s’il ne venait pas d’individus ignares sur les questions historiques et d’un parti qui soutien ouvertement les pires crapules sur Terre, pour qui le bonheur du peuple passe par la case prison ou par le peloton d’exécution. Maduro n’était semble t’il pas un dictateur pour ces gens-là.
Dominant la place Maréchal-Foch, la statue est placée en haut d ‘une colonne dont la première pierre fut posée le 24 juin 1790. Une plaque de cuivre soulignait l’amour des nantais pour leur roi, ce roi « bienfaisant ». Les terribles années qui suivirent, empêchèrent l’installation de la statue de Louis XVI, qui sera finalement inaugurée le 14 août 1823.
Loin d’être anecdotique, cette promesse électorale de LFI symbolise l’éternelle volonté de l’extrême gauche d’éradiquer en France ce qui fait son histoire et son identité. Comme leurs idoles sanguinaires, ne doutons pas que ces héritiers des génocidaires en Vendée et en Bretagne, ne s’arrêteraient pas au retrait des symboles de notre glorieuse histoire de France. Les oppositions seraient aussi des cibles de choix pour ceux qui se sont acoquinés avec les promoteurs de l’islamisme en France.
Les électeurs nantais peuvent ainsi juger des priorités de LFI dans le cadre de cette prochaine élection municipale. L’urgence pour ce parti n’est pas de traiter l’insécurité en ville ou la saleté de cette dernière. Non, l’urgence est de déboulonner un des éléments patrimoniaux de notre ville, auquel les nantais sont très attachés.
L’Action française Nantes encourage donc les électeurs nantais à répondre de la meilleure manière possible, en déboulonnant les candidats LFI en mars prochain. Les nantais et l’ensemble de français, pourront toujours compter sur l’Action française pour être au premier rang de ceux qui protègent l’histoire de notre pays et ses symboles. Par tous les moyens, même légaux.
Amaury de Perros
Action française Nantes – Fédération de Bretagne
Illustration : Selbymay for photograph — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19882918