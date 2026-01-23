par Nadège Cordier
Deux mille kilomètres… en Ami 8, c’est long ! Alors, quand il arrive au Vatican, Lucien s’endort comme une masse sur la dalle froide du palais, la tête posée sur sa bible, il ne se rappelle même plus quand il est parti de Roscoff…
Hélas, si vous voulez connaître les péripéties de Lucien, vous allez devoir chercher l’ouvrage de Romain Guérin seulement sur Amazon (dont on peut penser ce que l’on veut mais qui, il n’empêche, demeure une vitrine) où chez lui (du moins sur son site internet) car aucun libraire ne le propose à la vente. Il est vrai que cet auteur est à part ; après le Journal d’Anne France et Le missel du rebelle, c’est Le grand soulèvement qui m’a ravie… de tels titres, il me semble, sont susceptibles de faire fuir les libraires classiques, même indépendants, dont l’indépendance ne va jamais au-delà d’une certaine tolérance, qui finalement n’a rien de bien certain.
Romain Guérin se définit lui-même comme un polisson, quelqu’un qui aime taquiner l’autorité… depuis son plus jeune âge. Et aujourd’hui, la tâche est considérable ! Romain Guérin aime la politique et la philosophie politique… depuis toujours. Et actuellement, en faire, est inévitable ! Alors, Le grand soulèvement est-il un roman extrêmement politique. Dans ce texte, Romain Guérin règle ses comptes avec un tas de gens : ceux qui prétendent soutenir la France et ceux qui l’attaquent, les hommes politiques…
Et quelle est donc l’histoire du prêtre Lucien ? Après sa rencontre avec un bien curieux prince, durant quelques décennies, il va vivre une succession de rebondissements qui vont l’amener à permettre au lecteur d’aborder des sujets aussi divers que l’avortement, le secret, la contre-révolution, le complot… et tout est crédible. Ah si seulement…
Ce livre c’est celui des hommes de conviction ! Ne serait-ce que pour cela, il faut avoir lu Le grand soulèvement, c’est tellement rare de nos jours. Des hommes qui savent ce qu’ils font, pourquoi ils le font et dans quel but. Des hommes qui ne parlent pas pour paraître mais pour agir. Des hommes qui ne cherchent pas la gloire mais veulent protéger ce que nous sommes et notre gloire passée.
Par ailleurs, ce livre nous permet d’y croire encore, d’espérer. Il nous montre que la vaillance n’est jamais vaine… et les près de deux cents pages (208 exactement) se lisent en un rien de temps. On aurait pu en lire bien davantage encore, sur le même rythme, avec la même envie. Certes, c’est de la fiction… ou peut-être pas, sait-on jamais. De fait, l’ambiance singulière établie par l’auteur nous fait dire : « À quand le prochain livre, Monsieur Guérin ? »
Petite précision, Romain Guérin, en plus d’être écrivain, est aussi poète, musicien… Un homme à connaître !