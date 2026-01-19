Entre Hercule Poirot et Marcel Pagnol

Par Stéphane Blanchonnet
Les Éditions Paquet publient régulièrement des adaptations en bandes dessinées des enquêtes d’Hercule Poirot, le célèbre détective belge créé par la romancière britannique Agatha Christie.
Le dernier album en date, Christmas pudding, est le résultat de la collaboration d’Isabelle Bottier (scénario) et Alberto Taracido (dessin). C’est le style légèrement caricatural et délicieusement rétro des dessins de ce dernier qui m’a convaincu d’en faire l’acquisition. Parfaitement adapté à l’atmosphère British et suranné de la nouvelle éponyme, le dessin de Taracido excelle dans les expressions de visage des personnages. Une lecture rapide et divertissante qui devrait convenir à presque tous les publics.
Mon second coup de cœur aujourd’hui est pour l’adaptation en roman graphique du film d’animation de Sylvain Chomet, Marcel et Monsieur Pagnol, sorti récemment dans les salles de cinéma.
En fait le film surtout est époustouflant : qualité des extraordinaires dessins de Sylvain Chomet, au style inimitable, et poésie profonde de cette biographie de Marcel Pagnol qui prend pour principe le dialogue imaginaire entre Pagnol adulte, au moment de son entrée à l’Académie, et Pagnol enfant. On revit à leurs côtés toute une époque bénie de notre littérature et de notre cinéma. L’adaptation en bande dessinée que l’on doit à Christopher n’apporte en soi rien de plus mais est irréprochable dans le choix des plans et le montage. Voyons-la surtout comme une occasion de redécouvrir le film et de vérifier si nos souvenirs des images les plus marquantes coïncident avec les choix de l’adaptateur. Encore une fois, surtout, ne manquez pas de voir le film !