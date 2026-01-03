Communiqué d’Action française – Un camelot du roi exemplaire

Nous apprenons avec une grande tristesse la mort d’Yvan Aumont dans sa quatre-vingt-huitième année.
Ce grand combattant de la cause royale fut un organisateur hors pair du mouvement royaliste dès sa jeunesse, n’hésitant jamais à allier action et réflexion dans la grande tradition d’Action française.
Fidèle entre les fidèles de la Maison de France incarnée aujourd’hui par le Prince Jean, il consacra sa vie au triomphe de ses convictions royalistes, d’abord à la Restauration nationale, où il exerçait de hautes responsabilités, puis à la Nouvelle Action française (devenue Nouvelle Action royaliste), qu’il fonda avec Gérard Leclerc et Bertrand Renouvin.
À la mort de Pierre Juhel, il avait dit de celui-ci qu’il avait été un camelot du roi exemplaire. En dépit de nos différences de stratégie et d’action, on peut en dire autant de ce militant, au sens complet du terme.
Qu’il repose en paix, au paradis des Camelots du Roi !