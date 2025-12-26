Vers une tiers-mondialisation de la France

par Garance de Hauteville

« Ce qui ne peut être guéri doit être enduré », Dominique Lapierre

La France, 7e puissance mondiale en 2022, a été, très longtemps, classée dans les cinq premières. Rétrogradée, malmenée, déclassée, passons en revue les causes de cette tiers-mondialisation de la France qui ne dit pas son nom.

L’image de la France a beaucoup changé et ce changement s’est notablement accéléré ces dernières années. Le soi-disant progrès instauré par les pouvoirs publics est en réalité un réel retour en arrière. Le « confinement » énergétique qui menace les Français cet hiver est déjà une quasi-réalité en Afrique du Sud, où le réseau électrique alimenté au charbon est plus que vieillissant.

Il y a, certes, une « accumulation » de biens censée garantir le progrès mais tout cela n’apporte aucune vertu sociale. Citons l’exemple de l’écologie. Au nom du « progrès » des normes, des lois sont votées mais cela au détriment le plus souvent du citoyen, assommé par les taxes et les désagréments. C’est ce que l’on appelle l’écologie punitive.

L’insécurité grandissante en France et la peur qu’elle suscite ne sont-elles pas à l’image de la violence que connaissent les pays d’Amérique du Sud, gangrénés par les mafias locales et autres « gangs » ? L’avocat Gilles-William Goldnadel s’est ému il y a de cela quelque temps que notre pays soit moins « sécure » que le Mexique, expliquant avoir « l’impression de vivre dans un État d’insécurité juridique qu’il ne connaissait pas il y a 30 ans ». L’exemple des élèves escortés par la police municipale sur le chemin de l’école dans les quartiers de La Chapelle et de La Villette à Paris est une illustration parfaite de cette insécurité qui gangrène notre.

Rappelons également que la plupart des habitants des zones rurales n’ont plus accès depuis longtemps à des soins médicaux proches. Citons l’exemple de la Thiérache, pays de mon enfance situé au Nord de l’Aisne, où il n’y a aucune urgence médicale à moins de 25 kilomètres et où il faut faire plus de 45 minutes de route pour trouver un spécialiste. Cette situation, une parmi tellement d’autres, est monnaie courante dans nos campagnes françaises. La désertification médicale est la conséquence directe de la destruction de l’hôpital public, mandat après mandat, ainsi que de l’absence d’attraits de la ruralité aux yeux des professionnels, notamment de santé. En effet, depuis plus de 50 ans, le monde rural a été laissé dans un total dénuement par les pouvoirs publics, une situation qui n’est pas sans rappeler celle du continent africain ! L’Algérie quant à elle creuse le déficit de nos hôpitaux, en effet, Europe 1 soulevait en début d’année la dette de 45 millions d’euros laissée par l’Algérie auprès des hôpitaux parisiens en 2023. Sans oublier la fraude aux pensions de retraite versées en Algérie dont le montant s’élevait entre 40 à 80 millions d’euros en 2024 conséquence d’un nombre important de décès non déclarés.

Et que dire des « zones blanches » où les différents moyens de communication modernes sont aussi inexistants que les mesures prises par les pouvoirs publics pour y remédier. Ce sont encore ici les zones rurales qui sont le plus touchées par cet épiphénomène du déclassement de notre pays. Dans certaines d’entre elles, il n’a jamais été possible de joindre les services d’urgence avec son smartphone, situation à laquelle le reste de la population de l’Hexagone risque d’être confrontée lors des délestages à venir. Dans ces milieux isolés, internet reste pour certains le seul moyen de divertissement et d’accès à la culture, notamment avec les plateformes numériques. Emmanuel Macron avait fait la promesse lors de son premier mandat d’« éradiquer » ces zones blanches, qui amènent à l’isolement et à la méconnaissance. La preuve en est qu’en 2025 le problème n’est toujours pas résolu !

Notons également que la France baisse dans le classement « PISA » (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) dans des matières basiques comme les mathématiques. Ainsi, les 35 dernières années, le niveau des élèves français s’est effondré face aux élèves asiatiques, notamment ceux de Corée du Sud qui excellent dans ce classement.

Et, autre illustration de ce phénomène, que penser de cette idéologie écologique punitive qui risque, à court terme, de priver d’accès aux grandes villes ceux de nos concitoyens qui ne peuvent se payer le luxe d’acquérir un véhicule « propre », faisant dès lors d’eux des citoyens de seconde classe. Ne serait-ce pas porter atteinte à la sainte trinité républicaine, liberté, égalité… ?

Si nous additionnons ces quelques exemples, pour certains peu significatifs, il est aisé de constater le déclin de notre France. Les moins aisés y deviennent encore plus pauvres, les classes moyennes se paupérisent petit à petit alors que les riches n’ont de cesse de s’enrichir.

Les conséquences de cette tiers-mondialisation étant de plus en plus visibles, il est plus que temps de s’occuper des causes afin de rendre à la France sa grandeur et son rayonnement d’antan qui en faisaient un phare parmi les nations.

Citons pour finir Charles V, dit le Sage (1364-1380) : « Que nul n’oublie jamais que le royaume de France est supérieur à tout autre royaume ».