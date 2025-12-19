Par Stéphane Blanchonnet

Ce n’est pas une nouveauté, non ! Cet album, paru en 2024, est toujours disponible.

À son sujet, j’éprouve un certain remord. Je suis en quelque sorte passé à côté d’un petit chef d’œuvre du 9e art et si vous me faites l’honneur d’apprécier mes critiques et de suivre mes recommandations, j’ai certainement manqué à mon devoir en n’en parlant pas dans nos colonnes.

Il s’agit d’Ulysse et Cyrano de Stéphane Servain (dessins), Xavier Dorison et Antoine Cristau (scénario) publié par Casterman. Ce pavé (170 pages) est à la fois une BD historique traitant avec subtilité et nuance (c’est si rare !) les thèmes de la collaboration et de l’épuration, une ode à la cuisine française et, plus généralement, à l’art de vivre de la France profonde, un drame familial et le récit d’une amitié aussi déconcertante que touchante entre un fils de famille et un cuisinier haut en couleurs.

L’histoire est traitée avec réalisme et poésie et le dessin est particulièrement élégant et évocateur. En plus de son sujet et de son esthétique, cet album possède un mérite que les auteurs n’ont peut-être pas recherché pour lui-même mais auquel vous serez je pense particulièrement sensible : refléter l’âme française dans sa dimension épicurienne, un peu à la manière de l’excellent film La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng que je vous recommande de voir ou de revoir en parallèle de cet Ulysse et Cyrano.