Combat royaliste 104

Évolution de l’idée française de race

Par Philippe Germain

Suite à l’arrivée massive de migrants d’Afrique et à l’engouement universitaire pour le racialisme woke, l’idée française de race s’invite sur la scène idéologique. Aussi, pour penser clair, rembobinons son film. Sans déborder sur celui de l’antisémitisme ni celui de l’esclavagisme.

Sous l’Ancien Régime, la race c’est la famille, la lignée héréditaire et son lignage. Maurras la fera volontiers sienne. En 1730, émerge l’idée des « deux races » d’Henri de Boulainvilliers, selon laquelle la noblesse serait d’origine germanique, par opposition au peuple gallo-romain. Ce racisme de classe, inversé par Sieyès (Qu’est-ce que le Tiers-État), forme la base idéologique de la Révolution. L’idée des deux races est réfutée par Fustel de Coulanges car on ne trouve, durant dix siècles, rien qui ressemble à une hostilité des races. Maurras reprendra Fustel .

En 1855, paraît la troisième idée française de race, du romantique Arthur de Gobineau, pour qui le métissage est le moteur de l’Histoire. Sa mixophobie pessimiste teintée d’aryanisme constitue la première contribution au racisme biologique. Maurras dénoncera le gobinisme comme une variante dangereuse du germanisme.

Entre 1860 et 1900, l’anthropologie raciale devient la science officielle des races. Derrière Paul Broca, des raciologues très liés aux républicains colonialistes, distinguent la race blanche supérieure des races noire et jaune. Ce racisme suprémaciste sert à justifier la colonisation républicaine. L’assimilation des « races inférieures » se fera après leur régénération par les Lumières. Rétif à la colonisation poussée par Bismarck, Maurras se tiendra à distance de l’anthropologie raciale, contrairement à Drumont. En 1890, le socialiste Georges Vacher de Lapouge substitue la lutte des races à celle des classes. Il invente le racisme eugénique au service d’un surhomme de la race supérieure régénérée par la sélection des procréateurs. Maurras déconseillera les rêveries zoologiques de Vacher de Lapouge à Bainville.

« Racisme » entre dans le Larousse en 1932 et, à partir de 1938, l’ancien communiste Georges Montandon oriente l’idée française de race vers un racisme scientifique, capable de reconnaître les Juifs à leur physique. Lorsque Maurras affirmera que le racisme est inapplicable en France, Montandon lui reprochera de ne pas parler d’ethnisme.

À la guerre d’Algérie, naît l’antiracisme comme double du racisme. L’anticolonialiste antillais Frantz Fanon, affirme que, « pour le colonisé, la vie peut uniquement surgir du cadavre en décomposition du colon ». C’est l’antiracisme evictioniste car « la décolonisation est très simplement le remplacement d’une ‘espèce’ d’hommes par une autre ‘espèce’ d’hommes. Sans transition, il y a substitution totale, complète, absolue ». Georges Calzant et Pierre Debray lutteront contre cette mixophobie exterminatrice.

Avec l’État socialiste de 1981, l’antiracisme différentialiste et multiculturel d’Harlem Désir devient doctrine officielle, célébrant en même temps le respect hétérophile des appartenances communautaires et le devoir mixophile de métissage. Compatible de la notion douteuse de « droits des peuples à disposer d’eux-mêmes et à la différence », le maurrassien Nicolas Portier lui opposera la nation.

Aujourd’hui, l’islamo-gauchiste Jean-Luc Mélenchon prône l’antiracisme créolisteur pour régénérer par transformation culturelle la « race blanche » que seul des apports extérieurs peuvent revivifier. Cette créolisation revendique une manière de « faire peuple ». L’antiracisme créolisteur veut conclure le racisme antiraciste, le racisme anti-blanc qui essentialise les Blancs comme racistes, tout en affirmant que les non-Blancs ne peuvent être racistes puisqu’ils sont ontologiquement dominés et « racisés ».

Nous, nationalistes, comme Maurras, restons fidèles à l’idée française de la race d’Ancien-Régime.