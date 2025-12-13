Communiqué d’Action française – Pas de pays sans paysans !

Le gouvernement français et l’Union européenne par son intermédiaire poursuivent la mise en œuvre d’une politique de destruction progressive et silencieuse de l’élevage français. Éliminer lentement nos éleveurs et nos agriculteurs c’est éliminer ceux qui entretiennent et façonnent nos campagnes, nos villages, nos paysages, nos traditions et notre identité.

Décimer nos agriculteurs équivaut à détruire la souveraineté alimentaire, mais aussi le goût du temps long, du travail, de l’héritage, de la transmission des savoirs ainsi que les valeurs du beau et du bon.

C’est faire place nette pour les technocrates bobos qui rêvent de transformer nos exploitations agricoles en résidences secondaires ou en Airbnb sans être dérangés par le chant d’un coq, une odeur de fumier ou le son des cloches de l’Angélus.

C’est, pour plaire à la Cour des comptes, ce pays légal hors sol, continuer de réduire le nombre de bovins en France pour tenir les engagements climatiques nationaux sortis des cerveaux malades d’ayatollah verts, multipliant contraintes, taxes, normes ou abattages.

C’est aussi dérouler le tapis rouge aux mondialistes qui, avides de nouveaux marchés et profits, signent des accords tels que celui du Mercosur pour permettre l’importation en France d’élevages argentins issus d’exploitations industrielles XXL, utilisant hormones de croissance, vaccins divers et aliments hyper transformés.

Le seul champ que respecte Emmanuel Macron est le champ de bataille. Depuis 2017, nous sommes plongés dans un état de guerre permanent, souvent asymétrique, comme en témoigne cette intervention policière disproportionnée en Ariège.

Face à ce conflit qui se transforme en une crise politique majeure, l’Action française s’associe à la résistance paysanne, ce mouvement national qui fait désormais consensus.

Pas de pays sans paysans, pas de libertés sans souveraineté, pas de souveraineté sans souverain !