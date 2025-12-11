La question militaire, on y revient !

Par Serge Fontalar

Avec sa manœuvre de traviole, un vrai numéro de cirque pour soutenir la petite musique anxiogène du président de la République, voilà que le nouveau CEMA nous a pondu l’événement de l’année… qui s’est vite mué en Affaire Mandon. Un vrai pétard qui a remué dans les profondeurs, là où Maurras parlait de la « question militaire », ce spectre que beaucoup croyaient rangé au grenier républicain.

Et Macron, lui, le 27 novembre 2025, il est revenu là-dessus, tranquille, comme si de rien n’était, pour remettre en marche le Service militaire… oui, celui qu’on avait fichu dehors en 2002 pour le remplacer par la gentille Journée défense et citoyenneté, la JDC, petite formalité du matin. Parce que figurez-vous que la France, eh bien, elle fait partie de ces dix-sept pays européens qui n’ont plus rien d’obligatoire dans l’uniforme, pas un bouton, pas un galon… Et puis voilà, ça revient. Face aux cosaques de Poutine, supposés vouloir planter le drapeau de la Sainte Russie sur Notre-Dame de Paris, Macron lance un service militaire basé sur le volontariat de dix mois alors qu’en 2017 il avait déjà promis le retour d’un service national obligatoire pour les hommes et les femmes.

Et quand on regarde à côté, chez les dix sur les vingt-sept qui ont encore le service militaire au garde-à-vous, obligatoire, sans discuter… eh bien ça donne un drôle de contraste, un rappel sec, presque une gifle : ailleurs on y passe toujours, la caserne, la coupe en brosse, le réveil qui hurle. Là-bas, ça rigole pas ! Il est obligatoire en Lituanie pour neuf mois pour les hommes de 19 à 26 ans. La sélection s’effectue par loterie et est volontaire pour les femmes. En Lettonie, il est obligatoire pour onze mois pour les hommes de 18 à 27 ans, avec attribution par tirage au sort. L’Estonie exige un service militaire de huit à onze mois pour les hommes de 18 à 27 ans. En Finlande, le service militaire est obligatoire pour les hommes de 18 à 30 ans, et ce pour une durée entre six mois et un an. En Suède, le service militaire dure de neuf à quinze mois, avec une sélection basée sur la motivation, la qualification et les besoins de l’armée. L’Autriche a un service militaire de six mois. Au Danemark, un service militaire de onze mois est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. La Grèce impose un service militaire de neuf à douze mois. À Chypre, le service militaire est de quatorze mois et est ouvert aux femmes volontaires. En Croatie, le service militaire est obligatoire pour deux mois, pour les hommes âgés de 18 à 27 ans.

L’Allemagne, de son côté, vient de voter un service militaire volontaire alors… alors le républicain Macron, déjà déguisé en commando de l’Air du CPA 10 ne veut pas rester en retrait. Il s’agite, s’agite et la copie lamentablement alors qu’il peut… et devrait déjà utiliser correctement notre Marine pour défendre les intérêts français et l’intégrité du territoire national de la « plus grande France », menacés par les Comores dans l’Océan Indien et la Chine dans l’Océan Pacifique. Après, seulement après, vient le souci des cosaques violant Sandrine Rousseau dans Paris !