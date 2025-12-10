Mieux vaut penser au changement que changer le pansement !

Par Philippe Schneider

Une fois n’est pas coutume, commençons par une bonne nouvelle : Boualem Sansal a été délivré des geôles barbaresques de la dictature algérienne. La mauvaise est que c’est l’Allemagne en la personne de son président, Frank-Walter Steinmeier, qui l’a obtenue. Une manière pour le dictateur algérien d’humilier encore un peu plus la France et son président. Macron et sa clique avaient cru qu’en se soumettant toujours au bon vouloir des dirigeants algériens, en honorant les tueurs du FLN, en disant stupidement et mensongèrement du mal de la colonisation, ils finiraient par les amadouer. C’est le contraire qui, fort logiquement, est arrivé : ils en demandent toujours plus et ils prennent des Français en otage ! Ils en veulent toujours plus d’autant que l’Algérie est un pays en faillite, en pleine déconfiture économique et qui ne peut nourrir sa population. La dictature mise en place en 1962 a pillé ce pays prospère, ses richesses, au plus grand profit de quelques-uns. Ils ont vécu grâce au pétrole et au gaz dont les réserves, hélas, s’épuisent. En même temps, la consommation intérieure augmente. Il n’y aura bientôt plus grand-chose à exporter. Tout cela est très bien documenté par Bernard Lugan dans ses écrits (livres et la revue « L’Afrique Réelle »). Alors, pour masquer tout cela, il faut trouver un coupable : la France et la colonisation qui avait laissé d’innombrables réalisations (routes, voies ferrées, hôpitaux, écoles, universités, agriculture prospère, etc.). Ils ont tout détruit mais… c’est de notre faute ! Et dire qu’il y a des Français pour les soutenir !

Alors, c’est leur politique de vouloir toujours avoir plus de la France en l’humiliant. La lâcheté du gouvernement français les « aide » beaucoup ! La timide réaction de Bruno Retailleau a vite été balayée par le pouvoir. Il est vrai que l’exemple vient de haut : Macron et ses mensonges !

Il faut bien voir aussi que la dictature algérienne a ses partisans en France : Algériens immigrés ou Franco-Algériens (mais pas tous, loin de là, et fort heureusement) et leurs complices français, sans compter les « narco-trafiquants » algériens – seraient-ils en liaison avec le gouvernement algérien ? Tout est possible avec ceux qui se veulent les héritiers des pirates barbaresques ! Que feraient-ils en cas de conflit ouvert avec l’Algérie ? C’est sans doute là le plus grand danger que court la France aujourd’hui ! Est-ce pour cela que le CEMA français a mis en garde les Français d’un danger futur et non d’une attaque russe fantasmée sur ordre du président ?

Mais comment faire aimer la France à la majeure partie de ses habitants alors que l’Éducation dite nationale donne à penser que notre histoire est haïssable, nos ancêtres des êtres barbares assoiffés de sang, sauf, évidemment, ceux qui étaient véritablement des tueurs mais révolutionnaires : les dirigeants français lors de la Révolution !

Il faut faire aimer la France et toute son histoire, admirer nos ancêtres qui ont su faire de notre pays une grande nation, admirée de tous, y compris de ses ennemis. C’est ce que disent un homme comme Philippe de Villiers et notre prince Jean, par exemple lorsqu’il fait visiter la basilique Saint-Denis, à Dreux, ou d’autres lieux à des enfants de toute origine en leur expliquant l’histoire de sa famille et de la France ! Avec de très bons résultats !

Des écrivains comme Boualem Sansal aiment la France, c’est bien pour cela que, lui singulièrement est haï par l’extrême-gauche et le pouvoir algérien.

Faire aimer la France aux Français est la première de nos priorités. Nous pouvons le faire, nous le faisons et le retour aux traditions, à l’ancrage territorial, à nos racines, auquel nous assistons de plus en plus, à la grande fureur de toutes les organisations anti-françaises, est là pour nous montrer que les Français ne demandent que cela. Le problème tient à ce que cet élan est combattu par les ennemis de la France, et pas seulement à l’extrême-gauche, il est hélas aussi combattu par le gouvernement. Ce dernier et ses complices veulent voir disparaître notre pays dans l’Europe supranationale, le mondialisme soumis aux intérêts financiers internationaux.

Nous avons du travail à faire auprès des Français, c’est évident. Cependant, aucun redressement ne sera véritablement possible sans un changement radical de politique. Ce changement ne peut arriver qu’avec un changement de régime en remettant à la tête du pays un chef indépendant des partis, qui travaille pour le bien du pays. Mieux, une famille à la tête des familles françaises : notre famille royale de France avec notre prince Jean qui sera Jean IV de France.

Il faut y travailler. Rejoignez nos rangs !