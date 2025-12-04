Boualem enfin de retour chez nous

Par Olivier Perceval

« Pour la première fois depuis sa libération l’écrivain retrouve, à la Maison de l’Amérique latine, ceux qui ont multiplié les démarches, courriers et alertes pour obtenir sa sortie de prison. Des proches sont là qui l’embrassent. Il salue l’éditeur et essayiste Jean-François Colosimo, le philosophe Pascal Bruckner et l’écrivain Kamel Bencheikh, étreint l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, le maire de Cannes David Lisnard, l’ancien ministre Jean-Michel Blanquer, quelques députés », précise Géraldine Woessner dans Le Point.

Une cinquantaine de personnalités, c’est peu, quand on se souvient des mobilisations d’autrefois pour des prises d’otage. Car il s’agit bien, avec l’État dictatorial d’Alger, d’une prise d’otage et non d’une arrestation motivée par le droit. Le journaliste sportif Christophe Gleize, inconnu du grand public avant que l’on ne parle de son incarcération pourtant antérieure à celle de Boualem Sansal, et toujours sous les verrous algériens, ne bénéficiera même pas, c’est à craindre, de cette déjà trop faible mobilisation.

L’écrivain franco-algérien libre et de retour en France, grâce à la diplomatie allemande, nous adresse une mise en garde d’une grande clarté : « L’islamisme est le grand enjeu pour la France ». Y a-t-il un lien avec le pays en déroute économique et sociale de sa résidence forcée pendant un an ? Il n’abordera pas trop la situation de l’Algérie du sinistre président dictateur Tebboune par la grâce du FLN et de l’armée. Il analyse depuis longtemps la progression d’une religion qui fut d’abord un outil politique et qui est devenue peu à peu une forme d’intrusion de contrôle et de transformation des mœurs au sein même des familles. Cela transforme l’environnement cultuel et culturel des quartiers avec notamment la multiplication des mosquées. C’est le cas en Algérie où il a pu constater l’évolution de l’Islam et de l’islamisme, et c’est déjà le cas en France avec sept ou dix millions de musulmans dont certains sont déjà en cours de « djihadisation ».

Il est vrai que la dégradation des mœurs dans notre pays provoque une réaction de protection de la part des héritiers d’une religion très sensible à la pudeur des filles et des femmes. On peut le contester, mais notre civilisation avait aussi des limites, certes moins drastiques, il y a tout juste quelques décennies seulement. La libération des mœurs sous la conduite des mouvements LGBTQIA+ n’a fait qu’accélérer le rigorisme islamique avec, en outre, une stratégie de provocation qui séduit de plus en plus la jeunesse musulmane plus exigeante que les générations précédentes.

Bref, les perspectives ne sont pas joyeuses dans notre France défigurée par une immigration invasion et paradoxalement un engagement militant extrémiste contre la culture de vie. C’est sans doute là un autre effet du « en même temps macronien ».

Puisque l’on évoque notre président, on comprend mieux le silence assourdissant sur l’arrestation abusive de notre grand écrivain à Alger quand on considère qu’il agit de la même façon avec des Français affirmant que la Russie n’est pas notre ennemi. Un internaute bien informé lance une alerte : « Depuis une semaine maintenant, la Toile s’est enflammée avec l’incarcération d’Anna Novikova, d’origine ukrainienne, et de Vincent Perfetti, les deux principaux responsables de l’association humanitaire SOS Donbass aux motifs ‘d’intelligence avec une puissance étrangère’. La jeune femme et son acolyte ont été arrêtés par les agents officiels de la DGSI et attendent à Fleury Mérogis leur jugement. Tebboune n’est donc pas le seul à pratiquer les arrestations abusives et la prise d’otage. Macron en bon disciple du maître apprend vite pour mettre en route la mécanique de guerre qui passe obligatoirement par faire taire les opposants traités de Munichois puis de traitres à la Nation.

Mais revenons à Boualem Sansal, j’ai lu quelque part la déclaration d’un « jeune mufle réaliste », pour reprendre la formule de Bernanos : « Je ne comprends pas pourquoi on encense ce gars qui est un laïcard en puissance, même pas Français (naturalisé en 2024). Néanmoins, son cas évoque très bien la nullité de notre diplomatie ».

Un homme qui a servi la langue française avec un talent certain depuis plus de trente années, qui est plus patriote que bon nombre de Français natifs, et capable d’une analyse fine sur l’Islam qu’il condamne sans appel mérite, peu importe la date de sa naturalisation, d’être un peu mieux jugé comme Français de cœur. Certes sa posture est voltairienne et l’on peut la contester mais l’on peut aussi la trouver sympathique à bien des égards… Nous savons faire la part des choses nous autres d’Action française, avec les écrits de notre Maître Charles Maurras, l’agnostique revendiqué, qui a célébré l’alliance sacrée entre la France et l’Église.

D’ailleurs, pour ma part, je ne suis pas un spécialiste de Sansal, mais j’ai lu son ouvrage « 2084 », s’inspirant assez de la manière d’Orwell. Il montre le caractère insidieux de la religion quand elle est instrumentalisée par le pouvoir en vue de l’asservissement des peuples.

Bref, avec Philippe de Villiers qui est notre ami et aussi celui de Sansal, nous déclarons l’écrivain comme un des nôtres au sens français du terme. Jusqu’à la libération des autres compatriotes pourrissant dans les cachots du FLN, dont Christophe Gleize, pour lequel il convient aussi de se mobiliser, nous ne serons pas complètement heureux.